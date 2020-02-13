Ветеран ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Галасов: «Желаю молодежи любить свою Родину»

13.02.2020, 11:34, Новости

Теги: Война, ОДК-Сатурн

Рассказы очевидцев о далеких военных годах Второй мировой приобретают все большую ценность, как и девиз сегодня живущих «Я горжусь!» в память о тех, кто подарил нам мир.

Одним из постоянных участников встреч с молодежью ПАО «ОДК-Сатурн» является ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник предприятия Александр Васильевич Галасов.

Родился Александр Васильевич 15 мая 1923 года в деревне Степановское на реке Шексне. Начало Великой Отечественной войны застало его восемнадцатилетним, во время учебы в череповецком механическом техникуме. Повестку в военкомат получил в январе 1942-го. До мая находился в Череповце, в пехотном училище, затем отправился на фронт, в составе роты автоматчиков 73-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской дивизии.

— И вот первый бой. Вечером нам автоматчикам первой роты командование сказало: «Вы были образцовыми в тылу, поручаем вам первыми форсировать Дон». С патриотическим настроем нас десять человек село в лодку, с мыслями, только бы переправиться на другой берег, а там за себя постоим – мы же автоматчики! — рассказывает Александр Васильевич. — Добрались. Немцы, закрепившиеся на горе в 200-300 метрах от берега, ночью нас не заметили, не было ни одного выстрела, а когда начало светать, открыли ураганный огонь. Появились раненые, убитые, и мы почувствовали, что такое война.

И началась фронтовая жизнь, бои — те, что по радио называли «местного значения». Бои, за которые на груди рядового Галасова появились ордена «Отечественной войны» и «Красной звезды». Последовали и ранения, сначала легкое, во второй раз — тяжелое, так что, пробыв в госпитале, в апреле 1943-го Александр Васильевич стал «не годен к строевой».

Дальше служил в этапно-заградительной комендатуре. В 1945-м вернулся домой, закончил учебу в техникуме и в 1949 году связал свою жизнь с Рыбинском, где до 1990 года проработал в опытно-конструкторском бюро.

Все эти годы память о войне жила и сейчас хранится в сердце.

— Вот сколько нас было работников экспериментально-исследовательского отдела – участников Великой Отечественной войны, — сетует, показывая фото из личного архива, Александр Васильевич, — остался только я один.

Сегодня Александр Васильевич Галасов не устает интересоваться жизнью родного предприятия, всегда рад дружескому общению, заражает при встрече собеседников оптимизмом и добротой. 96-летний ветеран желает молодому поколению любить свою Родину, понимать, что не все в жизни меряется деньгами, и делать все возможное, чтобы наша страна была сильной, единой и непобедимой.