В три раза больше уголовных дел

Ярославская таможня подвела итоги работы, направленной на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

По результатам проведенных оперативных мероприятий с января по декабрь 2019 года было возбуждено 14 уголовных дел, тогда как за аналогичный период 2018 года их было всего 5.

— Из общего количества преступлений в сфере таможенного дела – 6 уголовных дел касались контрабанды сильнодействующих и наркотических веществ. Три уголовных дела было возбуждено за уклонение от уплаты таможенных платежей. Еще три дела возбуждено за контрабанду леса и лесоматериалов и два уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 193 УК РФ – за нерепатриацию денежных средств в Российскую Федерацию, — сообщил заместитель начальника Ярославской таможни Игорь Сигеев.

В рамках возбужденных уголовных дел в 2019 году из незаконного оборота изъято более 173 граммов сильнодействующих веществ и наркотических средств.

За 12 месяцев 2019 года по результатам проведенных таможенных проверок, назначенных по информации оперативных подразделений таможни, доначислено более 32 млн. рублей, довзыскано порядка 23 млн. рублей.

— Так, только в январе прошлого года в ходе проведения таможенной проверки нескольких торговых центров города нами было выявлено и изъято порядка 3 тыс. единиц спортивной и детской обуви известных брендов с признаками контрафактности. По данному факту наши коллеги из УМВД России по Ярославской области возбудили уголовное дело, — добавил Игорь Сигеев.

Всего в 2019 году при проведении совместных мероприятий с подразделениями УМВД России по Ярославской и Костромской областям было выявлено более 15 тыс. единиц контрафактной продукции.

С целью исполнения Указа Президента России от 6 августа 2014 года №560, ярославскими таможенниками совместно с представителями Россельхознадзора по Ярославской и Костромской областям в 2019 году было проведено 20 проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию плодово — овощной продукции. В ходе проведенных мероприятий выявлено 3,5 тонны сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, которые изъяты и уничтожены органами Россельхознадзора.

Кроме того, по линии административных расследований в 2019 году ярославские таможенники возбудили 874 дела об административных правонарушениях (АП). Предметами административных правонарушений чаще всего являлись детали оборудования, поставляемые в Ярославскую область.

По результатам административного расследования по делам об АП назначено наказаний в виде административных штрафов на сумму более 3,4 млрд. рублей, взыскано по рассмотренным делам об административных правонарушениях средств на сумму 13 млн. 193 тыс. рублей.

Филипп Кушнарев,

пресс-секретарь Ярославской таможни

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