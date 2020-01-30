Для покупателей недвижимости сегодня одним из наиболее привлекательных вариантов является приобретение дома в коттеджном поселке, поскольку именно тут можно получить удовольствие от загородной жизни, не отказываясь от привычного комфорта. Учитывая выраженный потребительский спрос, для строительных компаний конкуренция в этом сегменте высока, а привлечение покупателей зависит от качества используемых рекламно-презентационных инструментов.

Архитектурный макет, на котором детально отображено само поселение, особенности ландшафта и инфраструктуры застраиваемой территории, является одним из наиболее эффективных инструментов продаж и привлечения инвестиций. Почему так происходит? Люди, потенциально заинтересованные в приобретении недвижимости или вложении средств, не просто слушают о преимуществах проекта, рассматривая чертежи, а могут визуально оценить все плюсы предполагаемой сделки.

Какие задачи решает макет?

• Качественный, точный и хорошо детализированный макет необходим для:

• Ускорения темпов продаж коттеджей и земельных участков.

• Привлечения инвестиций в проект.

• Обеспечения большей эффективности деловых переговоров и рекламных презентаций.

• Участия в выставках и ряде других бизнес-мероприятий.

• Повышения авторитета строительной компании.

Где заказать?

Изготовление макетов коттеджных поселков на выгодных условиях осуществляет профессиональная макетная мастерская «Склянка». Имея в своем распоряжении укомплектованный штат специалистов и современное техническое оснащение, наша компания принимает в работу даже наиболее сложные проекты, гарантируя высокое качество и своевременность их выполнения. В процессе работы над созданием любых типов макетов применяется обширный спектр материалов и различные технологии их обработки, что в комплексе с дополнительными приемами (подсветка, сборно-разборная конструкция, подвижные элементы) позволяет нашим специалистам обеспечивать практически ювелирную проработку деталей, если это требуется заказчику.

Преимущества сотрудничества с нашей мастерской выражаются в следующем:

• Эталонное качество макетов, высокий уровень точности изделий и их соответствие предоставленному техническому заданию.

• Быстрое выполнение задач без нарушения оговоренных сроков.

• Возможность получения комплексного решения, от проектирования и создания макета, до его последующей доставки с проведением сборки и установки.

• Конкурентоспособные цены.

• Годовая гарантия на макет.

Обращайтесь в компанию «Склянка»: проявляя заботу об удобстве клиентов, мы выполняем бесплатную доставку по Санкт-Петербургу и обеспечиваем отправку макетных изделий в любой регион России по тарифам компании-перевозчика.

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