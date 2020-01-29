МегаФон обеспечил связью «четвертого поколения» Мышкин

ПАО «МегаФон» национальный российский оператор цифровых возможностей реализовал проекта по строительству сети 4G в популярном туристическом городе Мышкин Ярославской области.

Качественная голосовая связь и скоростной интернет теперь есть как в центре города, который изобилует историческими достопримечательностями, так и на его окраинах. Благодаря этому гости и жители города могут свободно общаться в мессенджерах, загружать и скачивать видео, делиться фотографиями в соцсетях и пользоваться другими современными сервисами.

«МегаФон» первым в России начал вводить в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения. В Ярославле стандарт 4G был запущен в декабре 2013-го. Уже в следующем году скоростной интернет появился в Рыбинске, а в 2016-м сеть 4G покрыла все крупные районные города Ярославской области. В 2017 году стандарт LTE пришел и в Пошехонье, Курба, Вятское, Красные Ткачи, Лютово, п. Константиновский и другие небольшие поселки.

Сейчас в регионе работают более 200 базовых станций стандарта LTE. Данная технология позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

— Именно высокая скорость мобильной передачи данных сегодня стала во многом определяющим фактором не только для развития бизнеса, но и для решения повседневных бытовых вопросов. Количество абонентов, перешедших на смартфоны, постоянно растет. Становится все больше не только желающих смотреть видео онлайн и в отличном качестве, но и самих стримеров. Наша сеть справляется со всеми нагрузками, потому что мы с самого начала приняли решение работать на опережение и первыми внедрять самые перспективные технологии, – отметил директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.

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