Рыбинский вездеход ВЕПС исследует Арктику

Завершилась экспедиция на ледоколе «Михаил Сомов» из Архангельска на Чукотку.

Ученые для передвижения островам использовали вездеход ВЕПС «Енот», производимой рыбинской компании «Техмар». Как рассказал начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов, в ходе рейса научно-экспедиционное судно доставит грузы на полярные станции от Карского до Чукотского моря, на борту будет работать несколько научных групп.

В начале декабря в Архангельск вернулся ледокол «Михаил Сомов». Экспедиция продлилась около 90 дней. Ледокол вышел из Архангельска в сентябре 2019 года со снабжением станций Чукотского и Якутского УГМС и доснабжением станций. Он заходил на станции на Северной Земле, на Новосибирских островах, на острове Врангеля и на Новой Земле. Специалисты «ВНИИокеангеология» выполняли работы на Северной Земле и Новосибирских островах, сотрудники института Арктики и Антарктики работали в районе архипелага Новая Земля и в Карском море.

Судно доставило 600 тонн различных грузов: топливо, продовольствие, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы, а также смены полярников на полярные станции Белого, Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. Всего «Сомов» посетил около 30 полярных станций.

Ученые для передвижения островам использовали вездеход ВЕПС «Енот», производимой рыбинской компании «Техмар».

— Впечатления от вездехода — хорошие, — поделился мнением начальник экспедиции Виктор Богин — Геологоческие работы нашей группы велись на о. Котельный, арх. Новосибирские о-ва. Туда мы добирались на НЭС «Михаил Сомов», а с борта на остров уже вертолётом. Погода была плохая, и нас высадили и оставили на несколько дней, и мы несколько дней проводили исследовательские работы.

Отряд из 11 человек проводил работы по изучению геологического строения архипелагов.

— Это наземные работы. На Северной Земле работы велись на большой группе островов: остров Октябрьской Революции и много точек прибрежных на мелких островах, — добавил начальник экспедиции.

По словам Богина, геологические и геофизические работы на архипелагах проводились и ранее, но сейчас появились новые методы исследований. «Появилась новая аппаратура, которая позволила по-новому исследовать отобранные образцы, при этом часть старых образцов уже утрачена. Сейчас другие методы картографирования, другие методы отбора, — добавил он. — Можно сказать, это восстановление старых сведений для новых потребностей. Вездеход нам очень помог, хотелось бы, для езды по болотам, более агрессивную резину.».

— Работа в Арктике отличное испытание для нашего вездехода «ВЕПС»: полярная ночь, мороз и сотни километров пути по бездорожью, — рассказал директор ООО «Техмар» Александр Ермоленко. — Отрадно, что вездеход показал себя достойно и показал чудеса выносливости.

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