В «ОДК-Сатурн» увековечат память о моторостроителях – тружениках тыла

В «ОДК-Сатурн» увековечат память о моторостроителях – тружениках тыла

20.01.2020, 18:17, Новости
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Ветеранская организация ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») выступила с инициативой увековечения памяти о тружениках тыла – тех, кто трудился на предприятии, заменив на рабочих местах родителей, старших братьев и сестер.

Ко дню 75-летия Победы на территории предприятия планируется установить памятную доску участникам трудового фронта на одном из заводских корпусов, сохранившихся со времен войны. Это одно из мероприятий, запланированных ПАО «ОДК-Сатурн» к юбилею Великой Победы в 2020 году, объявленном в Российской Федерации Годом памяти и славы.

— Предприятие уже начало подготовку к празднованию великой даты, и ветераны включились в эту работу. Еще в прошлом году Совет ветеранов разработал предложения, которые мы хотели бы реализовать ко Дню Победы. Одним из предложений, включенных в план мероприятий, является увековечение памяти тружеников тыла. Тем, кто с оружием в руках защищал нашу страну, уделяется много внимания и заботы. И мы считаем, что те герои, кто работал, кто на своих плечах вынес все тяготы военного лихолетья, также не должны быть в тени, — говорит председатель Совета ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» Валерий Семенов. — Кроме того, мы хотим, чтобы наши дети знали, насколько тяжелым и страшным было военное время, чтобы они гордились военной и трудовой доблестью предшествующих поколений. И через городской департамент образования мы предложили школьникам собрать воспоминания членов их семей о войне, как встретили известие о Победе и как потом восстанавливали разрушенную страну.

В настоящее время организация ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» объединяет 7000 человек, в том числе 407 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 23 участника боевых действий, 25 жителей блокадного Ленинграда, 313 тружеников тыла, 46 лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. В числе основных направлений деятельности Совета ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» – социальная поддержка и правовая защита ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и передача трудовых традиций моторостроителей подрастающему поколению.



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