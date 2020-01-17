15 рублей — против рака!

15 рублей — против рака!

17.01.2020, 15:05, Объявления
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Волонтёры, помогающие Серёже Куликовскому собрать 14 000 000 на лечение в Израиле, запустили новый флешмоб под названием «15 рублей — против рака!».

Он приурочен к 15-му февраля, когда во всем мире отмечается День онкобольного ребёнка. Цель этой даты – распространение информации о проблемах детской онкологии и сбор средств на лечение.

Напомним, что Сергей Куликовский борется с раком крови, и уже 4-й месяц идёт сбор средств на иммунотерапию в клинике RAMBAM (Израиль). Время дорого, а оставшаяся сумма – 4 000 000 рублей, и её нужно собрать как можно быстрее.

Суть акции в том, чтобы до 15-го февраля как можно больше людей регулярно переводили в пользу Сергея 15 рублей.

Волонтеры считают, что для каждого из нас это незначительная сумма, но если эту идею поддержат тысячи людей – то сбор, наконец-то, удастся закрыть. Акция уже обрела сторонников – и люди оформили автоплатежи в своих мобильных приложениях. Это дает надежду на то, что к 15-му февраля Сергей и жители Рыбинска услышат, наконец, долгожданные слова: СБОР ЗАКРЫТ!



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