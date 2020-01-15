Выделенная фаза для пешеходов на светофорных объектах

В Рыбинске перенастраивается работа светофоров. В соответствии с последними нововведениями на федеральном уровне электронные регулировщики должны иметь выделенную фазу для пешеходов.

— Существуют требования к светофорным объектам в части организации единого окна для пешеходов, когда зеленый сигнал должен гореть для пешеходов во всех направлениях. Понимаем, что для автомобилистов это крайне неудобно, потому что время проезда через перекресток растягивается. Наша задача — сделать максимально комфортные условия передвижения для всех участников движения, — пояснил зам. главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Перенастройкой занимается подрядчик из Челябинска, который выиграл торги по обслуживанию светофорных объектов в нашем городе. Спецтехники у него нет, персонал для работы приезжает из Ярославля.

— У нас уже большие вопросы к подрядчику. Свои обязательства он не выполняет. 14 января ему было поручено увеличить время проезда перекрестка улиц Гражданской и Бабушкина со стороны Переборского тракта. В часы пик автомобилисты стоят здесь около 3-4 минут. Подрядчик не справился, что ставит его компетенцию под сомнение. Такой подход к работе неприемлем, — заявил Алексей Рябченков.

Постепенно все перенастроенные светофоры планируется оборудовать кнопками вызова пешеходной фазы. Это позволить сделать регулируемые перекрестки одновременно безопасными для прохожих и комфортными для автолюбителей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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