Мастер-класс по созданию новогодней открытки

Новый год – это время чудес и приятных открытий. В этот праздник каждый стремится найти достойный подарок для своих близких, чтобы порадовать и удивить их. Обмен открытками является старой традиций, пришедшей изначально из Англии. Небольшие карточки с тематическими изображениями и теплыми пожеланиями стали неотъемлемой частью новогодних празднеств.

Сегодня подарить открытку не составляет труда, так как в магазинах подобной продукции много. Оригинальные и смешные, яркие и забавные, изысканные и лаконичные – можно найти открытку на любой вкус. Однако сделать ее своими руками, вложив капельку тепла, гораздо лучше. Для этого не потребуются запасы картона, цветной бумаги и клея, достаточно зайти в графический редактор Canva и за несколько минут создать привлекательное и уникальное изображение. Для этого нужно следовать простым шагам.

Процесс создания открытки в Canva

Для начала нужно зайти на сайт Canva. На главной странице вы увидите кнопки «зарегистрироваться» и «войти». Если у вас есть аккаунт, то можете сразу приступать к работе после авторизации. Если нет – пройдите легкую процедуру регистрации. Можно использовать аккаунты Google или Facebook, чтобы сразу же зарегистрироваться и попасть в личный кабинет.





После этого вы окажетесь в своем кабинете, где сможете выбирать тип проекта. В поисковой строке по ключевому слову «Новый год» перед вами откроется список, в котором можно будет определиться с направлением работы. Щелкните по строчке «Открытка на Новый год».





При наличии задумки Вы можете создать открытку на пустом макете, добавляя элменты по очереди. Или выбрать шаблон, который более всего соответствует вашей задумке. Помните о том, что практически каждый элемент макета можно менять или удалять. Это позволяет даже из базового шаблона сделать индивидуальную открытку.





Можно приступать непосредственно к творчеству. Начнем с фонового изображения, задающего настроение любой работе. Зайдите в раздел «Фото», который можно найти в боковой панели слева. Здесь у вас есть возможность заменить изображение. Для этого вам будет предложен длинный список доступных картинок. Поимо этого вы можете настроить фильтр для изображения, обрезать его или отразить. Для этого воспользуйтесь соответствующим меню сверху экрана.

Если у Вас есть личное фото, или Вам понравившаяся картинка из Интернета, их можно загрузить в редактор и использовать в шаблоне в качестве элемента, добавив их через панель «Загрузки».





Редактирование некоторых деталей позволить добиться красивого визуального эффекта. К примеру, можно изменить фоновый бэкграунд для изображения, что бы осветлить топовое изображение.





Далее важная деталь – текст. На шаблоне уже присутствуют надписи, однако их можно легко изменить, дважды кликнув мышкой. Введите свой текст. Вы можете выбрать нужный шрифт, поменять его цвет и размер, изменить интервалы между буквами и словами. Обратите внимание на то, что не все шрифты поддерживают русскую раскладку. Еще один способ добавить текстовое поле – щелкнуть по вкладке «Текст». Здесь вы можете добавлять заголовки и подзаголовки.





Заключительный этап – добавление собственных деталей. Зайдите в тот же раздел «Элементы». Здесь выберите графику по нужной тематике. Так же можете отсортировать все изображения с помощью поиска. Каждый элемент можно разместить в произвольном порядке, изменить его цвет и размер.





Когда все готово, вы можете сохранить изображение на свой компьютер. Помимо этого вы можете сразу опубликовать его в нужных социальных сетях. Для этого просто нажмите на стрелочку рядом с кнопкой «Печать открыток» и вам откроются все возможные варианты. Также есть возможность отправить свою работу по электронной почте прямо из редактора. Для этого нужно нажать на кнопку «Поделиться».

Открытка, сделанная самостоятельно, показывает куда больше внимания и заботы к дорогим вам людям. Редактор Canva позволяет в два клика создать неповторимый проект, подчеркивающий не только ваше желание сделать приятно близким, о и творческий подход к делу.

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