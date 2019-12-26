Второе поколение полноприводных кроссоверов BMW X6, по типу кузова получившее заводской индекс F16, объединяет в себе черты мощного внедорожника и динамичного спорткара, являясь идеальным вариантом для активной езды в условиях полного комфорта.

Широчайшая линейка мощных моторов, расширенная базовая комплектация и изобилие электроники, безусловно, обеспечивают максимальное удобство в эксплуатации автомобиля, но вместе с тем делают его более требовательным к качеству обслуживания, своевременности прохождения диагностики и безотлагательному проведению ремонта для устранения выявленных неисправностей с целью упреждения их усугубления и преобразования в серьезную, дорогостоящую поломку.

Комплексное обслуживание BMW X6 F16 в Санкт-Петербурге

Автосервисная компания «BMW LIVE» специализируется на предоставлении полного спектра услуг для автомобилей БМВ. В нашем распоряжении есть опытные мастера, современное оборудование и, самое важное, — бесценный опыт, полученный благодаря многим годам работы и узкой специализации. Выбрав в качестве единственного объекта обслуживания автомобили баварского концерна, мы накопили знания о специфических неисправностях, конструкционных сложностях, уязвимых местах и многих других особенностях каждой модели БМВ.

Основной спектр работ, которые наша компания предлагает для BMW X6 F16:

— Диагностика: визуальная, осмотры на стенде, дефектовка и высокоточные компьютерные методики.

— Техобслуживание, от регламентных посещений, до внеплановых.

— Ремонт всей линейки бензиновых и дизельных моторов, АКПП.

— Ремонт ЭБУ, раздатки, ходовой части, рулевого управления, оптики, охлаждающей, топливной, кондиционирующей и выхлопной систем, электроники, любых других узлов и агрегатов.

— Внешний и технический тюнинг, чип-тюнинг.

— Установка допоборудования с его последующей адаптацией и настройкой.

— Шиномонтаж, сход-развал.

— Кузовные и малярные работы.

Ремонт и обслуживание BMW X6 в кузове F16 http://bmwlive.ru/x6/f16 проводится с использованием оригинальных автозапчастей, технических жидкостей, смазок и расходников, а в качестве главного стандарта при выполнении работ выступает регламент производителя. По обращению клиента мы также можем подобрать качественные альтернативные запчасти, хорошо совместимые с вашей моделью авто, что производится для снижения стоимости ремонта, но не в ущерб его эффективности и последующей безопасности эксплуатации транспортного средства.

Чтобы договориться о проведении ремонта, технического обслуживания или других типов работ в удобное для вас время, воспользуйтесь формой записи, размещенной на официальном сайте автосервисной мастерской «BMW LIVE», или позвоните по контактному телефону.

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