В Рыбинске с 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте.
Соответствующий приказ подписан в департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Стоимость одной поездки в троллейбусе составит 22 рубля, в автобусе – 23 рубля. До 26 рублей повысится стоимость проезда в маршрутных такси.
Также с 1 января пропорционально изменится стоимость льготных месячных проездных билетов для проезда на одном виде транспорта (автобус или троллейбус). Для многодетных родителей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, и учащихся школ стоимость льготного проездного билета составит 470 рублей.
Предыдущее повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте было в январе 2019 года, стоимость проезда в маршрутках не индексировалась три года.
Пресс-служба администрации города Рыбинск
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