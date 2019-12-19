Благотворительный концерт в поддержку Сергея Куликовского

Благотворительный концерт в поддержку Сергея Куликовского

19.12.2019, 12:00, Объявления
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Рыбинцы продолжают собирать средства на лечение восемнадцатилетнему Сергею Куликовскому https://vk.com/club186342162, который много лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

Активисты организуют концерты и благотворительные ярмарки, школы города — сборы макулатуры, сообщество РыбинскЭкоЛайфхак – сбор вторсырья, предприниматели проводят акции. Все вырученные средства направляются на счет для оплаты лечения в клинике Израиля.

Ближайшие мероприятия, в которых каждый может принять участие, – благотворительный концерт в ОКЦ 20 декабря, «Экосуббота» в ТРЦ «Виконда» 21 декабря и сбор макулатуры в СОШ №44 – 22 декабря.

20 декабря 17:00 в большом зале ОКЦ в рамках акции «Рождественская снежинка» состоится благотворительный концерт. С программой выступят известные творческие коллективы города. В этот день будет работать выставка–продажа сувениров ручной работы. Рыбинские рукодельницы присоединятся к акции и предоставят свои картины, шитье и вышивки, игрушки, бижутерию, скрап–букинг и другие полезные вещи. Стоимость билета составит 100 рублей.

21 декабря с 13 до 15 часов в ТРЦ «Виконда» будет проходить очередная экосуббота сообщества РыбинскЭкоЛайфхак. Будет организован сбор вторсырья, которое за деньги принимают переработчики. С условиями акции можно ознакомиться на странице группы в ВК: https://vk.com/rybinskecolifehack

22 декабря с 12.00 до 14.30 на территории СОШ № 44 будет проходить сбор макулатуры. Организаторы мероприятия подчеркивают, что не относится к макулатуре:

— упаковки из бумаги и картона со следами жира и т.д.;
— яичные ячейки;
— чеки;
— наклейки;
— обои;
— фотографии;
— упаковки тетрапак и пюрпак;
— ламинированный картон;
— втулки;
— фольгированные вставки;
— одноразовая посуда;
— книги принимаются без обложек;
— документы и сборные изделия принимаются без скрепок, скоб, файлов, сшивателей;
— скотч и прочие похожие материалы должны быть удалены с поверхности бумаги.

Средства, вырученные в результате акции, будут направлены Сергею Куликовскому.

Добровольные помощники Сергея благодарят всех неравнодушных, кто уже откликнулся на призыв о помощи. Даже самая небольшая сумма, перечисленная на счет, приближает закрытие сбора, чтобы Сергей мог пройти лечение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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