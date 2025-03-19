Перспективы развития отечественного двигателестроения обсудят на международном форуме в Рыбинске

ОДК и рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) выступят соорганизаторами XI Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство».

Участники обсудят передовые отечественные разработки в области двигателестроения и перспективы развития. Мероприятие пройдет с 17 по 18 апреля в Рыбинске. В рамках форума планируется организовать работу более 20 секций по четырем ключевым направлениям: новые материалы и технологии их обработки, технологическая подготовка производства, программное обеспечение в области обработки материалов, кадровый ресурс.

Участники обсудят перспективы развития металлообрабатывающего оборудования, применение искусственного интеллекта в двигателестроении, цифровизацию метрологического обеспечения производства, а также современные технологии в металлургии. Впервые пройдут секции, посвященные технологическим решениям в металлургическом и сварочном производстве, инновационным технологиям ремонта газотурбинных двигателей, формированию подходов к исследованию и испытанию новых материалов и покрытий. Большое внимание будет уделено теме подготовки и привлечения новых кадров: сотрудничество передовых инженерных школ с индустриальными партнерами, повышение качества преподавания фундаментальных дисциплин, HR-инструменты решения бизнес-задач корпорации через повышение операционной эффективности.

– Международный технологический форум – прекрасная возможность собрать экспертное сообщество со всей России и пригласить представителей дружественных стран для обсуждения актуальных вопросов. Работа в таком формате помогает сделать очередной шаг в развитии отечественного авиационного двигателестроения. В этом году впервые в таком масштабе рассмотрим вопросы литейного производства и технологии создания деталей авиационных двигателей из керамических материалов. Также обсудим применение технологии сварки трением и электронно-лучевой сварки – всё это отечественные решения, которые мы используем и видим широкий спектр их применения в будущем, — сказал главный инженер ОДК-Сатурн Игорь Ильин.

Во второй раз на форуме пройдет демо-день Индустриального центра компетенций «Двигателестроение». В его рамках состоится презентация стартапов и отраслевых решений, используемых индустриальными заказчиками, а также освещение тенденций в области импортозамещения.

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» проводится в Рыбинске с 2014 года. Организаторы мероприятия – ОДК-Сатурн, правительство Ярославской области, администрация города Рыбинска, РГАТУ имени П.А. Соловьева. Ежегодно форум объединяет более 1 000 ведущих технических специалистов и руководителей высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса. Как и ранее, организаторы настроены обеспечить высокий уровень приема, интенсивность обсуждений и дискуссий на обозначенные темы.