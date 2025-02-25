3 нелегальных кредитора выявили в Ярославской области в 2024 году

В 2024 года Банк России выявил в Ярославской области три компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Информация передана в уполномоченные органы, сведения о компаниях внесены Банком России в предупредительный список.

Одна из выявленных организаций выдавала потребительские кредиты под видом «возвратного лизинга». Суть схемы следующая: кредитор выкупает за наличные у клиента автомобиль по заниженной стоимости, а затем отдает его этому же человеку в финансовую аренду, фактически – до момента возврата займа и процентов по нему. Однако зачастую «нелегалы» составляют договор так, чтобы клиент не имел возможности вернуть свое имущество назад.

– Нелегальные кредиторы работают без соответствующего разрешения. Они не поднадзорны Банку России, и, как следствие, ведут свою деятельность вне рамок закона. При обращении к «черному» кредитору клиент может столкнуться как с нарушением условий договора, превышением установленного законом предела для начисления процентов и штрафов, так и неправомерными методами взыскания долга, – комментирует эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Прежде чем заключить договор с какой-либо финансовой организацией, необходимо убедиться, что вы имеете дело с легальной компанией. В первую очередь, проверьте у нее разрешение на предоставление финансовых услуг. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка» по названию или ИНН. Этой организации также не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Всего в 2024 году Банк России выявил более 5,5 тысячи проектов с признаками финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи компаний с признаками нелегального кредитора. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Число «нелегалов» выросло прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через соцсети и консультации в телеграм-каналах, но стали возвращаться и схемы с обзвонами.