На ОДК-Сатурн применяют штампы из жаропрочных сплавов для изготовления лопаток авиадвигателей

Специалисты ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) усовершенствовали штамповочную оснастку гидравлического пресса, с помощью которого изготавливаются лопатки компрессора двигателей.

Применение новых решений в его конструкции позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования и снизить расходы на его обслуживание.

Специалисты предприятия ОДК-Сатурн разработали новую конструкцию изотермического штампа на гидравлическом прессе, который применяется для изготовления лопаток компрессора газотурбинных двигателей. Штамп оснащен съемными элементами из жаропрочного сплава, что увеличивает его износостойкость и сокращает срок переналадки оборудования.

– При изготовлении лопаток двигателей на гидравлическом прессе штамп подвергается высоким нагрузкам. Он должен выдерживать высокие температуры и обеспечивать стабильность размеров изготовляемых деталей. Усовершенствованная конструкция увеличивает срок службы штампа и позволяет производить большее количество лопаток до его замены на новый. Кроме того, раньше требовалась замена всего штампа, а теперь можно менять только изношенные элементы. Благодаря этому можно получить реальный экономический эффект. Конструкция штампа подтвердила работоспособность в условиях производства, и мы уже получили патент на эту разработку, — сказал ведущий инженер-технолог Роман Казаков.

Проект по усовершенствованию конструкции штампа стал победителем в номинации «Лучшая полезная модель» на региональном конкурсе «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение». Также отмечены два технических решения ОДК-Сатурн по ремонту оборудования и деталей двигателей в категории «Лучшее рационализаторское предложение».

– Предприятие ОДК-Сатурн активно проводит исследования, занимается разработкой и внедрением инновационных решений. Помимо усовершенствованной модели штампа для гидравлического пресса наши специалисты предложили способ восстановления работоспособности двигателей многокоординатных электроэрозионных прошивных станков с использованием отечественных устройств. Еще один проект предполагает совершенствование технологии ремонта дисков компрессора высокого давления серийных газотурбинных двигателей, – отметил главный инженер ОДК-Сатурн Игорь Ильин.

Внедрение инноваций на ОДК-Сатурн позволяет снижать себестоимость продукции, повышать её качество и создавать научно-технический задел для перспективной продукции. В 2024 году в изобретательской и рационализаторской деятельности приняли участие 397 сотрудников ОДК-Сатурн. Выявлено более 40 проектов по созданию новых решений, полезных моделей, программных продуктов. Специалисты предприятия подали 233 рационализаторских предложения.