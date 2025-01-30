Cервис «наличные на кассе»

Жители Ярославля и области могут получить деньги с карты одновременно с оплатой покупки на кассе магазина, автозаправки или аптеки.

Услугу «наличные на кассе» предоставляют 430 точек региона. Такой сервис особенно удобен для жителей тех районов сельской местности, где нет филиалов банков и банкоматов.

Перед тем, как воспользоваться этой услугой, нужно уточнить, существует ли такая возможность: на кассе или двери торговой точки должна быть размещена соответствующая наклейка, а если ее нет, можно спросить у кассира.

– Чтобы получить наличные на кассе, обязательно нужно что-то купить. На кассе необходимо заранее предупредить кассира, что вы хотите снять деньги с карты. Сумма снятия и стоимость покупки будет списана с вашей карты, кассир выдаст вам запрашиваемую сумму и предоставит чек. С одной карты можно снять до 5 тысяч рублей в сутки и не более 30 тысяч рублей в месяц, – объяснил эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.

Снять наличные можно только с дебетовых карт. Торговая точка не берет комиссию за выдачу наличных, но это может сделать банк, поэтому стоит заранее уточнить в финансовой организации, на каких условиях он позволяет использовать этот сервис.

– Услуга «наличные на кассе» дает возможность повысить уровень доступности финансовых услуг в районах Ярославской области. В областном центре он составляет 100 процентов, а в населенных пунктах сельской местности с численностью от 100 человек и более – почти 80 процентов, – отметил Михаил Трохалев.