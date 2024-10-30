Сотрудников ОДК-Сатурн отметили отраслевыми наградами

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн более 70 сотрудников получили отраслевые и региональные награды за вклад в развитие профсоюзного движения.

Церемонию приурочили к празднованию 90-летия Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.

В честь 90-летия профсоюза авиационной промышленности более 70 сотрудникам ОДК-Сатурн вручили отраслевые, региональные и внутрикорпоративные награды. Специалисты двигателестроительного предприятия были отмечены за укрепление позиции профсоюза, весомый вклад в защиту интересов трудящихся и активное участие в общественной жизни коллектива.

– Много лет работаю в организации, и мне было приятно получить медаль «Ветеран профсоюза». Наша деятельность всегда актуальна: во-первых, профсоюзные комитеты решают большой спектр вопросов – от оплаты труда до социальных гарантий. Во-вторых, к нам приходят за советом и по личным вопросам, и мы всегда стараемся помочь, – поделилась инженер по нормированию труда ОДК-Сатурн Ирина Сохинская.

В первичной профсоюзной организации «Сатурн» ПРОФАВИА сейчас состоит более 5 000 человек, включая действующих сотрудников и ветеранов предприятия. Профсоюз следит за соблюдением требований трудового законодательства, выполнением коллективного договора, своевременной выплатой заработной платы и улучшением условий труда работников.

– Создание комфортных и безопасных условий труда, развитие системы наставничества, совершенствование производственных процессов, снижение брака, повышение качества и результативности – вот те задачи, над решением которых мы совместно с профактивом работаем и, несомненно, добиваемся успехов. Как и предприятие, профсоюз развивается, идет в ногу со временем, внедряя инструменты цифровизации и расширяя взаимодействие с коллективом, – отметила директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.