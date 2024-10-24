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Среди поддельных банкнот в Ярославской области обнаружена иностранная валюта

24.10.2024, 9:11, Новости
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В третьем квартале текущего года в банковской системе Ярославской области обнаружено 17 поддельных банкнот. Это на одну банкноту больше, чем было зафиксировано в прошлом квартале, и на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди фальшивок, как и в прошлом квартале, являются банкноты номиналом 1000 рублей. Их было выявлено 9 штук, на одну меньше, чем в прошлом квартале. Подделки номиналом 5000 рублей встречались реже: их обнаружили 5 штук, тогда как в прошлом квартале – 6 шт. Кроме этого, в период июль – сентябрь в области выявили по одной фальшивой банкноте номиналом 500 и 2000 рублей, а также поддельную банкноту номиналом 100 долларов США (впервые с конца прошлого года).

Умение оперативно и точно определить, поддельная перед вами банкнота или настоящая, особенно важно для работников торговли. Кассиры магазинов могут пройти бесплатное обучение на дистанционных курсах Банка России и получить актуальную информацию, необходимую для работы с наличными деньгами: сведения о внешнем оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков. В течение месяца участникам курса будет предоставлен круглосуточный доступ к материалам, что позволит встраивать процесс обучения в рабочий график. Работники, которые успешно прошли итоговое тестирование, получают именной сертификат и специальный отличительный знак (наклейку) для размещения на рабочем месте.


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