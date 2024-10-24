Среди поддельных банкнот в Ярославской области обнаружена иностранная валюта

В третьем квартале текущего года в банковской системе Ярославской области обнаружено 17 поддельных банкнот. Это на одну банкноту больше, чем было зафиксировано в прошлом квартале, и на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди фальшивок, как и в прошлом квартале, являются банкноты номиналом 1000 рублей. Их было выявлено 9 штук, на одну меньше, чем в прошлом квартале. Подделки номиналом 5000 рублей встречались реже: их обнаружили 5 штук, тогда как в прошлом квартале – 6 шт. Кроме этого, в период июль – сентябрь в области выявили по одной фальшивой банкноте номиналом 500 и 2000 рублей, а также поддельную банкноту номиналом 100 долларов США (впервые с конца прошлого года).

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