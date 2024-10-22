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ОДК-Сатурн поддерживает преемственность поколений на предприятии

22.10.2024, 14:14, Новости
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На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России прошел день открытых дверей.

ОДК-Сатурн посетили более 600 человек, среди них были сотрудники предприятия вместе с семьями. Участники акции «Неделя без турникетов» познакомились с этапами высокотехнологичного обрабатывающего производства лопаток, сборки и испытания газотурбинных двигателей.

– Мы регулярно проводим дни открытых дверей на предприятии для семей наших работников, представляем наши достижения в сфере двигателестроения, знакомим подрастающее поколение с производственными мощностями и технологиями. Мы стремимся, чтобы ребята ровнялись на своих родителей, испытывали за них гордость, а ветераны предприятия могли оценить, в каких условиях работают их преемники и как изменилось предприятие за последние десятилетия, – отметил начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

Экскурсионная программа также включала посещение выставочного зала ОДК-Сатурн, где гости узнали о развитии авиадвигателестроения в России и истории становления ОДК-Сатурн – крупнейшей компании в сфере газотурбинных технологий.

– Мой сын учится в третьем классе, мы впервые пришли на экскурсию в ОДК-Сатурн – ему интересно, где работает мама, что собой представляет двигатель самолета, какой он изнутри. Мы посмотрели макеты двигателей времен СССР, как обрабатывают лопатки, как собирают и испытывают современный двигатель. Предприятию нужны кадры и, возможно, наши дети когда-то захотят продолжить наше дело, – сказала контрольный мастер Яна Князева.

На предприятиях страны дни открытых дверей проходят в рамках общефедерального проекта «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России. В ноябре ОДК-Сатурн проведет аналогичное мероприятие для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования Ярославской области. Акция направлена на информирование молодежи о деятельности ведущего предприятия по производству авиационных газотурбинных двигателей, поддержание преемственности поколений, сплочение коллектива.


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