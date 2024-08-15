Банк России выявил в Ярославской области нелегального кредитора

В первом полугодии 2024 года Банк России выявил в Ярославской области компанию с признаками осуществления нелегальной деятельности по выдаче потребительских займов по схеме «возвратного лизинга».

Информация передана в уполномоченные органы, сведения о компании внесены Банком России в предупредительный список.

По схеме «возвратного лизинга» кредитор покупает транспортное средство за часть его стоимости, оставляя за клиентом право выкупить машину после выполнения всех условий договора. Однако зачастую «нелегалы» создают такие условия, чтобы клиент не имел возможности вернуть свое имущество назад.

– В ситуации, когда срочно нужны деньги, граждане порой обращаются в компании, которые работают на финансовом рынке нелегально. Такие кредиторы, действующие вне правового поля, могут нарушать условия договора и права заемщика, превышать установленный законом предел для начисления процентов и штрафов, применять неправомерные методы взыскания долга, – комментирует эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Прежде чем заключить договор с какой-либо финансовой организацией, необходимо убедиться, что вы имеете дело с легальной компанией. В первую очередь, проверьте у нее разрешение на предоставление финансовых услуг. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка» по названию или ИНН. Этой организации также не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Всего в первом полугодии 2024 года Банк России выявил почти 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43 процентоа больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом только 42 процента нелегальных кредиторов предлагали свои услуги в офисах, остальные – через Интернет, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.