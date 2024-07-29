Как привлечь покупателей: эквайринг для ИП

Эквайринг — это комплекс банковских услуг, позволяющий индивидуальным предпринимателям принимать оплаты по безналу. Клиенты могут расплачиваться пластиковой или виртуальной картой, онлайн или с помощью гаджетов, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты. Чтобы не терять прибыль, даже самые маленькие торговые точки устанавливают стационарные или мобильные терминалы, а интернет-магазины пользуются платежными модулями.

Сколько стоит эквайринг

Стоимость эквайринга для ИП зависит от того, какой способ оплаты чаще всего используют покупатели. Согласно тарифу, с платежей банковскими картами (отечественными и выпущенными за рубежом), списывается 2,8%. Такая же комиссия распространяется на товары и услуги, оплаченные с баланса электронного кошелька. За транзакции, совершенные через платежные сервисы SberPay и T-Pay, списывается 3,5% или 3,8% соответственно. Еще учитывается количество терминалов и оборот компании: чем больше продаж за месяц, тем выгоднее тариф.

Абонентская плата для клиентов ЮKassa не предусмотрена. Процент удерживается только с успешных операций (за отмену платежа через онлайн-кассу и возврат платить не нужно).

Почему стоит подключить эквайринг

Эквайринг позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы:

осуществление рекуррентных платежей: нужная сумма с определенной периодичностью списывается со счета клиента (например, за подписку на онлайн-сервис);

заполнение платежных реквизитов клиента;

формирование счетов в мессенджерах и социальных сетях.

Подключив терминал или виртуальный платежный модуль, компании могут автоматизировать работу с поступлениями. Благодаря этому улучшается сбор аналитики, а ведение учета становится проще.

А еще возможность безналичной оплаты привлекает покупателей. Это неоднократно доказано на практике. По статистике, только 30% россиян оплачивают покупки наличкой. Остальные 70% везде расплачиваются по безналу. Поэтому торговые точки, где нет терминала, теряют колоссальное количество клиентов.

ИП, заключившие договор расчётно-кассового обслуживания с ЮKassa, могут продавать товары и услуги в кредит (речь о сервисе «Покупки в кредит» от Сбера). Это огромный плюс для компаний, которые реализуют дорогостоящую продукцию. Банк переводит всю стоимость товара/услуги на расчетный счет продавца. А покупатель погашает задолженность в соответствии с установленным графиком (с учетом процентов).

Возможность растянуть платежи во времени мотивирует клиентов покупать сопутствующие товары, которых изначально не было в планах. Такой формат оплаты — эффективный маркетинговый инструмент, позволяющий привлечь новых потребителей, которым раньше товары и услуги были не по карману.

Клиенты ЮKassa отмечают, что такая форма оплаты способствует росту объема продаж в среднем на 22%. При этом сумма среднего чека может увеличиться на 50%.

Как начать пользоваться сервисом для безналичной оплаты

Пошаговая инструкция:

заполнить заявку: все интересующие вопросы можно задать персональному менеджеру;

оформить договор в личном кабинете: потребуется скан/фото паспорта руководителя компании;

подключить оборудование, настроить интеграцию с онлайн-кассой и проверить корректность работы.

У ЮKassa есть готовые решения для большинства платежных систем, поэтому помощь IT-специалистов не понадобится.