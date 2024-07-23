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Ярославцы жалуются на мошенников и процентные ставки по займам

23.07.2024, 10:05, Новости
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С апреля по июнь этого года в Банк России от жителей Ярославской области поступило более 400 обращений на работу финансовых организаций, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В минувшем квартале ярославцы подали около 260 обращений, связанных с деятельностью банков, что 17% меньше, чем годом ранее. Значительное количество составили жалобы на мошеннические действия третьих лиц, в том числе с использованием методов манипулирования человеком, проблемы с погашением долга, навязывание дополнительных услуг, отказ в предоставлении информации по счету и т.д.

Также по сравнению со вторым кварталом прошлого года сократилось число обращений на страховые компании: 47 инцидентов против 72 годом ранее. Основная причина: жители региона в 4 раза реже сообщали о неверном применении коэффициента бонус-малус (показателя безаварийного вождения, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО). Это связано с тем, что страховщики стали активнее информировать клиентов о возможности бесплатно проверить коэффициент бонус-малус и изменить его значение. Страховщики также стали реже отказывать клиентам в оформлении электронных полисов и допускать ошибки в них.

Напротив, во втором квартале значительно выросло количество обращений на деятельность микрофинансовых организаций (82 инцидента против 55 в 2023 году). По сравнению с прошлым годом в жалобах в отношении МФО жители чаще требовали перерасчета и проверки задолженности, сообщали о том, что процентная ставка по займу выше нормы, а также заявляли о навязывании дополнительных услуг.

– С 1 июля этого года для финансовых организаций действуют новые правила общения с клиентами. Теперь компания должна дать развернутый ответ на претензию в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа может быть увеличено до 25 дней. Если финансовая организация не уложится в сроки либо отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России. Регулятор проведет собственную проверку и, если нарушение будет выявлено, обяжет компанию устранить его. Также закон обязывает финансовые организации принимать обращения как в офисах, так и по обычной и электронной почте, – сообщила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.




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