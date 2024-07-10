ОДК-Сатурн совершенствует процессы разработки и сертификации продукции

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подвели итоги ежегодного конкурса «Изобретательство и рационализация – способ решения актуальных задач научно-технической деятельности».

Техническое творчество сотрудников ежегодно позволяет снижать себестоимость продукции и повышать её качество, а также создавать научно-технический задел для разработки перспективной продукции.

Ежегодно победителей конкурса определяют в преддверии Дня изобретателей и рационализаторов. За минувший год участие в изобретательстве и рационализации приняли 448 работников предприятия, выявлено 43 результата интеллектуальной деятельности. Экономический эффект от использования в производстве 166 рационализаторских предложений составил более 300 млн. рублей.

– Результаты научно-технического творчества изобретателей и рационализаторов ОДК-Сатурн определяют уровень инновационности предприятия. Мы занимаем лидирующие позиции среди предприятий Госкорпорации Ростех в области правовой охраны объектов патентных прав и программных продуктов. Одним из инструментов мотивации к результативному научно-техническому творчеству работников является ежегодный конкурс, проводимый на предприятии с 2004 года, – рассказал начальник отдела работы с интеллектуальной собственностью ОДК-Сатурн Денис Пиотух.

Наиболее активно изобретательская работа велась в конструкторском отделе систем инженерного анализа. В 2023 году, преимущественно в рамках разработки технологии создания цифрового двойника морского ГТД, специалистами отдела было создано девять результатов интеллектуальной деятельности. В рационализаторстве наиболее успешно проявил себя коллектив ремонтно-сборочного цеха.

Лучшим изобретателем предприятия признан начальник конструкторской бригады в конструкторском отделе компрессоров Алексей Дормидонтов, а лучшими рационализаторами стали начальник конструкторской бригады в конструкторском отделе прочности Дмитрий Лёшин, заместитель начальника кузнечно-прессового цеха по производству Сергей Головкин, замначальника конструкторского отдела камер сгорания Александр Щеклинин.

По итогам конкурса отмечены наиболее успешные рационализаторские предложения, базы данных, а также объявлены благодарности за активное содействие управлению интеллектуальной собственностью и развитию рационализаторской работы.