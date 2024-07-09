ОДК расширяет мощности для выпуска газовых турбин ГТД-110М

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех построит в Рыбинске новый механосборочный комплекс для увеличения серийного производства первых отечественных газовых турбин большой мощности ГТД-110М.

Запуск новых площадей позволит выйти с 2028 года на серийное производство до четырех силовых установок в год.

Проект по строительству производственного корпуса площадью более 43 тысяч квадратных метров будет реализован в ближайшие три года. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Начало капитального строительства нового механосборочного корпуса запланировано на IV квартал 2024 года.

– Это будет просторный, вместительный корпус на территории «ОДК-Сатурн», с замкнутой системой производства и сборки газотурбинных двигателей, оснащенный высокоточным оборудованием. Проект играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. В настоящее время продолжается промышленная эксплуатация лидерного образца ГТД-110М на втором энергоблоке Ивановской ПГУ. Первый серийный агрегат поставлен на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, где будет решать задачи энергоснабжения юга страны, – сообщил заместитель генерального директора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов.

Отличительными особенностями газовой турбины большой мощности ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами являются меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности. При ее производстве применяются передовые разработки и инновационные технологии, в том числе изготовление деталей камеры сгорания аддитивным методом.

Двигатель будет использоваться в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Первая серийная ГТД-110М сейчас готовится к вводу в эксплуатацию в составе ТЭС «Ударная». Это наиболее технически совершенная парогазовая тепловая электростанция в России. Еще три турбины ГТД-110М будут изготовлены и поставлены в 2025-26 годах для модернизации Новочеркасской ГРЭС.

Макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М производства ОДК представлен на едином стенде Госкорпорации Ростех на выставке «Иннопром-2024». Он позволяет детально ознакомиться с работой силовой установки.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Организаторами выступают Минпромторг России и Правительство Свердловской области.