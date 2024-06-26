Как заложить автомобиль в ломбарде и вернуть его?

Далеко не все ярославцы, когда им срочно требуются деньги, прибегают к помощи банков или микрофинансовых организаций. Некоторые обращаются в ломбарды. Как на примере автомобиля получить деньги и затем вернуть свою машину – рассказывает эксперт ярославского отделения Банка России Олег Масков.

Как происходит оформление ссуды в ломбарде?

Оформление занимает около часа и требует минимум формальностей. Ломбарды не интересуются кредитной историей и уровнем дохода клиента. Но проценты будут выше, чем в банке, а если не выплатить долг вовремя, машину продадут.

Сотрудники автоломбарда бесплатно (это важно) оценивают авто и определяют максимальный размер займа. Если предложение устраивает, ломбард оставляет автомобиль у себя и выдает клиенту залоговый билет. В нем должно быть описание машины, ее оценочная стоимость, а также все условия займа (сумма, срок, полная стоимость кредита в рублях и процентах годовых, а также штрафы за просрочку платежа и правила досрочного погашения). При этом шрифт должен быть читаемым. Потом клиент выплачивает долг с процентами и получает автомобиль назад.

Заем можно получить на срок до года. Сумма зависит от состояния и возраста машины, но точно будет ниже рыночной стоимости автомобиля. Максимально допустимые проценты по займам в ломбардах можно посмотреть на сайте Банка России. Ставка не может превышать 0,8% в день.

Какой список документов?

Стандартный набор включает паспорт автовладельца, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства. Если машина не ваша, понадобится нотариально заверенная генеральная доверенность. Важно помнить: все эти документы остаются у владельца. Они нужны только для оформления договора.

Что будет с авто?

Машина будет стоять на охраняемой стоянке автоломбарда. Ездить на ней никто не сможет, это запрещено законом. Более того, ломбард застрахует машину за свой счет. Если ее угонят или поцарапают во время хранения, владельцу выплатят компенсацию.

Что будет, если пропустить платеж?

Клиенту придется заплатить неустойку. Ее максимальный размер ограничен по закону. Если ломбард начисляет проценты, то неустойка не должна быть не больше 0,05% в день от суммы просрочки. Если проценты не начисляются, неустойка не может превышать 0,1% в день от суммы задолженности. При этом долг не может расти бесконечно. Общая сумма процентов, комиссий и неустойки не должна превышать размер выданного займа более чем в 1,3 раза.

Ломбард не имеет права продать автомобиль ранее, чем через месяц после просрочки. В этот период условия займа не меняются, клиент может погасить долг и вернуть свой автомобиль. Если ломбард продаст машину дешевле, чем сумма займа с процентами и штрафами, долг все равно будет считаться погашенным. Выручит больше — выплатить клиенту разницу.

Как правильно выбрать автоломбард?

Ломбард должен состоять в реестре Банка России. При этом важно внимательно сопоставить информацию из реестра с контактными данными компании, проверить полное название, адрес. В выдаче «Яндекса» сайты настоящих ломбардов помечены галочкой в синем круге и надписью: «ЦБ РФ».

Если организации нет в реестре регулятора, это черный кредитор. Обращаться к нему опасно: как минимум – завышенные проценты, максимум – остаться без машины.

Мошенники могут предложить хитрую схему – заключить не договор потребительского займа, а договор продажи «с правом обратного выкупа». Это ловушка: компания фактически приобретает машину по заниженной цене, а затем может продать ее в любое время, даже если клиент будет вовремя вносить все платежи.

Если ломбард пытается заключить сделку на незаконных условиях или под вывеской ломбарда на самом деле работает МФО, можно пожаловаться на них в интернет-приемную Банка России.