Пассажирский транспорт повлиял на ускорение инфляции в мае

Годовая инфляция в Ярославской области в мае 2024 года увеличилась и составила 7,48% после 6,97% месяцем ранее.

При этом ее значение было ниже, чем в ЦФО (8,41%) и в целом по России (8,30%), где также наблюдалось увеличение годовой инфляции. Причины изменения цен проанализированы в ежемесячном информационно-аналитическом материале Банка России.

Отметим, по данным регионального Росстата годовой рост потребительских цен в мае увеличился до 13%.

Эксперты ярославского отделения Банка России отмечают, что рост цен связан с увеличением издержек производителей продовольственных товаров и с сокращением предложения отдельных продовольственных товаров. Также на динамику инфляции в регионе оказывал влияние рост спроса и индексация тарифов на некоторые услуги.

Ухудшение погодных условий в странах-поставщиках привело к снижению предложения ряда импортных фруктов, из-за чего ускорился рост цен на виноград и апельсины. Плохие погодные условия и увеличение затрат на логистику привели к росту мировых цен на какао-бобы. В результате подорожал шоколад и изделия из него.

В мае в регионе прошла индексация тарифов на услуги пассажирского транспорта, что ускорило рост цен на него. Ярославцы стали чаще делать ремонт, но из-за дефицита специалистов в строительной отрасли цены на эти работы выросли.

В сегменте же непродовольственных товаров снизились цены на золото, из-за чего стоимость обручальных колец росла медленнее, чем в апреле. Увеличившиеся импортные поставки привели к тому, что предложение смартфонов расширилось. В результате цены на них в мае 2024 года в годовом выражении снижались быстрее, чем месяцем ранее.

– Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле. Только в этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет расти устойчиво, – отметила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.