Годовщина маркетплейса «Верум Агро» и его инновационные онлайн-решения для аграриев
10.06.2024, 17:24, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Интернет, Промышленность
Маркетплейс «Верум Агро» стремительно развивается, совершенствуя онлайн-торговлю сельскохозяйственной техникой и расширяя ассортимент товаров для аграрного производства. За два года существования площадка превратилась в востребованный интернет-ресурс, предоставляющий передовые возможности для покупателей и поставщиков отрасли.
Успех маркетплейса во многом обусловлен удобным функционалом и инновационными решениями, внедряемыми разработчиком – компанией «ВЕРУМ-СОФТ». Благодаря этому «Верум Агро» вошел в тройку лидеров среди электронных торговых площадок по объемам реализации сельхозтехники.
Расширение ассортимента
За два года работы маркетплейс существенно пополнил линейку товаров для аграрного сектора. В апреле 2023 года появился раздел запчастей с продуманной системой подачи объявлений. Поставщики получили возможность массового размещения предложений, а покупатели – инструмент для формирования заявок на широкий спектр позиций с последующим выбором наиболее выгодных вариантов. Также реализован сервис поиска деталей по фото или описанию с указанием марки и типа техники.
Благодаря удобному функционалу к концу 2023 года аудитория «Верум Агро» увеличилась на 50%. На начало 2024 года в разделе представлено около 34 тысяч объявлений.
В декабре прошлого года маркетплейс пополнился разделами семян, средств защиты растений и удобрений. Сейчас идет активное наполнение этих категорий товарами от производителей и дистрибьюторов.
Список причин популярности раздела техники:
- полная интеграция с лизинговым инструментом, обеспечивающая удобство подачи заявки к партнеру площадки – АО «Росагролизинг»;
- возможность приобретения в лизинг импортной техники и машин с наработкой, в том числе от неаккредитованных в Росагролизинг поставщиков;
- интеграция с калькулятором логистических услуг «Верум Логистика» для расчета стоимости доставки.
Благодаря этим преимуществам раздел техники демонстрирует активный рост. По итогам 2023 года число зарегистрированных поставщиков приблизилось к 1300, пользователей – к 1800. Размещено около 10 тысяч объявлений, оформлено свыше 4300 заявок на покупку и лизинг техники.
Перспективы развития
Создатели «Верум Агро» продолжают работу над внедрением инновационных решений. К лету 2024 года планируется запуск сервиса по подбору техники на основе искусственного интеллекта, разработанного совместно с РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Вывод
Достигнутые за два года результаты демонстрируют правильность выбранного «ВЕРУМ-СОФТ» направления развития – создание универсальной торговой площадки для участников аграрного рынка с широким ассортиментом товаров и продуманным функционалом. Это позволит обеспечить дополнительную ценность для всех пользователей «Верум Агро» и укрепить позиции маркетплейса в качестве ведущего онлайн-ресурса для сельхозпроизводителей.
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