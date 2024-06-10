Годовщина маркетплейса «Верум Агро» и его инновационные онлайн-решения для аграриев

Маркетплейс «Верум Агро» стремительно развивается, совершенствуя онлайн-торговлю сельскохозяйственной техникой и расширяя ассортимент товаров для аграрного производства. За два года существования площадка превратилась в востребованный интернет-ресурс, предоставляющий передовые возможности для покупателей и поставщиков отрасли.

Успех маркетплейса во многом обусловлен удобным функционалом и инновационными решениями, внедряемыми разработчиком – компанией «ВЕРУМ-СОФТ». Благодаря этому «Верум Агро» вошел в тройку лидеров среди электронных торговых площадок по объемам реализации сельхозтехники.

Расширение ассортимента

За два года работы маркетплейс существенно пополнил линейку товаров для аграрного сектора. В апреле 2023 года появился раздел запчастей с продуманной системой подачи объявлений. Поставщики получили возможность массового размещения предложений, а покупатели – инструмент для формирования заявок на широкий спектр позиций с последующим выбором наиболее выгодных вариантов. Также реализован сервис поиска деталей по фото или описанию с указанием марки и типа техники.

Благодаря удобному функционалу к концу 2023 года аудитория «Верум Агро» увеличилась на 50%. На начало 2024 года в разделе представлено около 34 тысяч объявлений.

В декабре прошлого года маркетплейс пополнился разделами семян, средств защиты растений и удобрений. Сейчас идет активное наполнение этих категорий товарами от производителей и дистрибьюторов.

Список причин популярности раздела техники:

полная интеграция с лизинговым инструментом, обеспечивающая удобство подачи заявки к партнеру площадки – АО «Росагролизинг»;

возможность приобретения в лизинг импортной техники и машин с наработкой, в том числе от неаккредитованных в Росагролизинг поставщиков;

интеграция с калькулятором логистических услуг «Верум Логистика» для расчета стоимости доставки.

Благодаря этим преимуществам раздел техники демонстрирует активный рост. По итогам 2023 года число зарегистрированных поставщиков приблизилось к 1300, пользователей – к 1800. Размещено около 10 тысяч объявлений, оформлено свыше 4300 заявок на покупку и лизинг техники.

Перспективы развития

Создатели «Верум Агро» продолжают работу над внедрением инновационных решений. К лету 2024 года планируется запуск сервиса по подбору техники на основе искусственного интеллекта, разработанного совместно с РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Вывод