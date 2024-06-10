Ярославцы стали реже брать ипотечные кредиты

В первом квартале 2024 года в Ярославской области было оформлено свыше 2100 ипотечных кредитов.

Это на 21% меньше, чем было выдано кредитными организациями за аналогичный период прошлого года. При этом средняя сумма кредита выросла на 1,6% и составила 3,05 млн рублей.

Снижение объема выданных жилищных кредитов происходило постепенно. Если в январе в регионе ипотечных займов было выдано на 8,6% меньше, чем годом ранее, то в феврале сокращение составило почти 20%, а в марте – порядка 28%.

На динамику выдачи повлияли сразу несколько факторов: ужесточение условий госпрограмм, рост процентных ставок и более жесткий отбор заявок банками. При оформлении или рефинансировании кредитов банки и микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если на погашение кредита будет уходить больше половины дохода, кредитная организация обязана предупредить о рисках перед заключением договора.

– Банки и МФО должны сообщать потенциальному заемщику, что при таком уровне долговой нагрузки он может не осилить платежи. Это станет для человека сигналом, что нужно еще раз обдумать и правильно рассчитать свои возможности. В идеале сумма платежей по всем кредитным обязательствам не должна превышать трети дохода, – отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.