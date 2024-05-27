Годовая инфляция выросла до 7,84 процента

Годовая инфляция в Ярославской области в апреле 2024 года составила 6,97%, увеличившись по сравнению с мартом (6,39%).

При этом ее значение остается ниже, чем в Центральном федеральном округе (7,71%) и в целом по России (7,84%), где также наблюдалось увеличение годовой инфляции. Причины изменения цен проанализированы в ежемесячном информационно-аналитическом материале Банка России.

Эксперты ярославского отделения Банка России считают, что рост цен связан с переносом некоторыми производителями ранее возросших издержек в цены, а также из-за сокращения предложения по ряду непродовольственных товаров. Кроме этого, на динамику инфляции в регионе оказывал влияние рост спроса на некоторые услуги.

Производители молока и молочной продукции продолжили перенос возросших ранее затрат (в том числе на оплату труда и транспорт) в цены. Неурожай в странах-поставщиках какао-бобов привел к росту цен на шоколадные изделия.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на женскую обувь. Это произошло из-за того, что ретейлеры из-за снижения порога беспошлинного ввоза товаров были вынуждены закупать продукцию с дополнительной наценкой.

В сфере услуг подорожала сотовая связь: операторы переносили в стоимость тарифов возросшие расходы на закупку и модернизацию оборудования. Поскольку жители столичного региона все чаще обращаются в стоматологические клиники области, цены на изготовление коронок и съемных протезов выросли больше, чем месяцем ранее.

Годовая инфляция в России возросла до 7,84% (в марте – 7,72%). Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов.

– Основной устойчивый фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3 – 4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, – считает управляющая ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.