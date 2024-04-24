Оптимизируйте работу колл-центра с облачным решением

OKI TOKI представляет собой инновационную облачную платформу для колл-центров, которая изменяет взаимодействие с клиентами и повышает производительность персонала. Благодаря расширенным возможностям и интеграциям, OKI TOKI облегчает компаниям масштабирование работы своих колл-центров, улучшение обслуживания клиентов и повышение эффективности в целом.

Удобная работа из любого места и масштабирование

Виртуальный контакт центр OKI TOKI позволяет операторам работать из любой точки мира, что дает им необходимую гибкость и свободу. Для работы достаточно иметь компьютер, наушники и доступ в Интернет, что позволяет обойтись без затрат на дорогостоящее оборудование и инфраструктуру.

OKI TOKI имеет высокую степень масштабируемости, что позволяет предприятиям легко расширять свои колл-центры в соответствии с потребностями, без затрат на дополнительное оборудование. Будь то увеличение числа операторов или расширение каналов общения, OKI TOKI может без проблем приспособиться к растущим потребностям вашего бизнеса.

Повышенная отказоустойчивость

OKI TOKI обеспечивает высочайший уровень отказоустойчивости, гарантируя, что ваши колл-центры остаются доступными для клиентов в любое время. Многоуровневые системы резервного копирования и постоянный мониторинг гарантируют, что ваш колл-центр будет работать бесперебойно, даже в случае сбоев или планового обслуживания.

Регулярные обновления функций

Команда OKI TOKI постоянно разрабатывает новые функции и улучшения, чтобы обеспечить своим пользователям самые современные возможности. С регулярными обновлениями вы можете быть уверены, что ваш колл-центр всегда оснащен новейшими технологиями и инновациями, которые улучшают взаимодействие с клиентами.

Мультиканальная обработка обращений

OKI TOKI поддерживает обработку обращений по нескольким каналам, что позволяет клиентам обращаться в ваш колл-центр по телефону, электронной почте, SMS или через веб-чат. Интегрированная панель управления позволяет операторам легко переключаться между каналами и беспрепятственно обрабатывать обращения клиентов.

Функции автоматизации OKI TOKI позволяют колл-центрам повысить эффективность и сэкономить время. Интерактивный голосовой ответ (IVR) направляет клиентов в нужные отделы, а автоматический обратный звонок помогает восстанавливать пропущенные звонки. Эти функции высвобождают время операторов, что позволяет им сосредоточиться на предоставлении исключительного обслуживания.

Интеграция с CRM-системами

OKI TOKI интегрируется без проблем с популярными CRM-системами, такими как Salesforce и Zoho, что позволяет операторам легко получить доступ к информации о клиентах и истории их взаимодействия. Это обеспечивает персонализированный клиентский опыт. Кроме того, OKI TOKI предоставляет компаниям полезную аналитику и отчеты о производительности колл-центра, позволяя операторам отслеживать такие показатели, как время обслуживания и удовлетворенность клиентов, для выявления областей улучшения и оптимизации операций.