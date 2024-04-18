На основе каких критериев формируется рыночная стоимость квартир?

Как формируется цена на недвижимость? Вопрос довольно сложный и ответить на него могут только специалисты, которые в данной области работают. К примеру, на трехкомнатную квартиру цена будет выше, чем на двухкомнатную. Все дело в размерах помещения. Однако, есть и другие нюансы, которые влияют на стоимость. Об этом мы и поговорим.

Что влияет на стоимость квартир?

Итак, чтобы правильно сформировать стоимость, стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Стоимость квадратного метра на рынке

Желательно, пригласить специалистов, чтобы они провели оценку недвижимости и назвали цену. Стоимость формируется на основе квадратного метра. В каждом районе своя цена.

Помимо этого, важно обратить внимание на тип жилья, а также посчитать количество комнат. Если владелец решил самостоятельно установить цену, то нужно ориентироваться на рынок. Просмотреть объявления и понять, приблизительно сколько стоит жилье в том или ином районе.

Наличие ремонта

Если возникла необходимость продать квартиру, то не всегда есть необходимость в ремонте. Обычно, продавцы делают легкий косметический ремонт, чтобы скрыть недостатки. К примеру, на двухкомнатную квартиру цена с ремонтом будет намного выше, чем стоимость жилья без ремонта.

Многие покупатели не обращают внимание на ремонт, потому что после покупки будут проводить ремонтные работы. Собственник должен понимать, что траты на ремонт не окупятся. Конечно, если квартира находится в запущенном состоянии, то ремонт необходим. А если все нормально, то достаточно провести генеральную уборку.

Коммуникации

Подготовить квартиру к продаже не просто. Есть ряд нюансов, которые требуют особого подхода. Например, важно оценить состояние коммуникаций и если они изношены, то произвести замену. Касается это и сантехники.

Чем презентабельнее будет выглядеть жилплощадь, тем выгоднее ее получится продать. Если покупатель увидит, что коммуникации изношенные и требуется серьезный ремонт, то он постарается снизить цену.

Расположение

Если квартира будет расположена в центре, то стоить она будет дороже, чем квартира в спальном районе. На однокомнатную квартиру цена в центральных районах равна стоимости двухкомнатной квартиры в районе с неразвитой инфраструктурой.

Центр выбирают многие по той причине, что тут есть все необходимое для жизни. Если рядом с домом есть школа и поликлиника, магазин, парки и т.д., то цену можно повышать и не переживать, что покупатели будут торговаться.

Внешнее и внутреннее состояние дома

Еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание. Квартиры, которые расположены в «хрущевке», не могут стоить дорого, потому что планировка у них не самая лучшая. А вот квартира в современном доме, где все продумано до мелочей, будет стоить в несколько раз дороже. А если еще есть домофон, отлично работает лифт и мусоропровод, то сбавлять цену не стоит.