ОДК обсудит на Международном форуме в Рыбинске передовые технологии двигателестроения

Предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) на Международном технологическом форуме в Рыбинске определит фронтирные задачи, которые необходимо решить для создания новых авиационных двигателей.

Участники также обсудят глобальные тренды, определяющие развитие технологий беспилотных систем.

Перспективы развития отрасли обсудят 18-19 апреля 2024 года на X Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство». Ключевая тема – «Фронтирные технологии беспилотных систем». Впервые в рамках форума пройдет демо-день Индустриального центра компетенций «Двигателестроение».

Среди актуальных тем форума – создание энергетических установок и двигателей для беспилотных летательных аппаратов, цифровых двойников авиадвигателей и их цифровая сертификация. Также участники рассмотрят перспективы развития отечественного металлообрабатывающего оборудования для машиностроения, опыт использования искусственного интеллекта и нейронных сетей для оптимизации процесса технологической подготовки производства на предприятиях двигателестроения.

– Юбилейный международный технологический форум в Рыбинске объединит на одной площадке лучших представителей двигателестроительной отрасли, бизнеса и науки. Тема развития беспилотной систем сегодня особенно актуальна. Формат форума позволяет определить, какие компетенции нам сегодня нужно совершенствовать. Наша цель – создать технологические решения не только в области газотурбинного сектора, но и в смежных секторах развития технологий. Участники смогут обсудить вызовы реальных секторов высокотехнологичной промышленности России, узнать о ключевых трендах развития новых технологий и представить собственные разработки в области авиационного двигателестроения, – сказал директор по инновационному развитию ОДК-Сатурн Дмитрий Иванов.

Кроме того, участники форума обсудят совершенствование образовательных программ в ведущих технических вузах с учетом запросов современного двигателестроения и применение индивидуальных образовательных траекторий при подготовке инженеров.

Двигателестроительные предприятия и передовые инженерные школы определят задачи, которые предстоит решать студентам ПИШ для создания фронтирных технологий в ОДК.

Впервые на форуме пройдет демо-день Индустриального центра компетенций «Двигателестроение», на котором ОДК представит результаты работы по особо значимым проектам. Совместно с компанией АСКОН создается отечественное инженерное программное обеспечение, а с «НПЦ «1С» проводится доработка и внедрение ПО для управления производством. Разработка новых программ осуществляется на средства гранта, полученного от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений в ключевых отраслях экономики, в том числе в двигателестроении, были сформированы в 2022 году по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для обеспечения перехода на отечественные технические решения. Индустриальный центр компетенций «Двигателестроение» стал системообразующим институтом развития ИТ-отрасли, его задача – обеспечить технологическую независимость двигателестроения в области информационных технологий.

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» проводится в городе Рыбинске ежегодно, начиная с 2014 года, и собирает более 1000 ведущих технических специалистов и руководителей высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса.