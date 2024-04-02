ОДК-Сатурн начинает целевую подготовку IT-специалистов

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн объявило о запуске программы по подготовке нового поколения IT-инженеров в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха». В первом наборе будет принято 14 студентов.

Будущие специалисты получат профессиональные компетенции по направлениям: «Искусственный интеллект и машинное зрение», «Интернет вещей и робототехника», «Бизнес-аналитика и большие данные», «Программирование 1С и бизнес-логика». Образовательная программа будет реализовываться совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П. А. Соловьева (РГАТУ).

– Мы одни из первых подключились к программе подготовки IT-инженеров, поскольку любые эффективные изменения в сложных производственных процессах связаны именно с внедрением информационных цифровых средств. Мы видим своё развитие в направлениях робототехники, применении систем искусственного интеллекта, машинного зрения, работы с большими данными, – пояснил директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

В рамках поступления на образовательную программу «Код Ростеха» абитуриенты проходят мотивационный опрос, также при конкурсном отборе учитываются индивидуальные достижения: победы в олимпиадах, медаль об окончании школы, золотой значок ГТО.

Студенты программы с первого курса получат работу на ОДК-Сатурн и могут рассчитывать на мотивационные выплаты предприятия.

– В основе образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» лежит модель опережающего обучения, ребята с первого года реализуют знания на практике, участвуя не только в работе предприятия ОДК-Сатурн, но в проектах студенческого КБ университета. После окончания вуза выпускники смогут выбрать профессиональный путь в широком спектре направлений. Это может быть и робототехника, и машинное зрение, искусственный интеллект, большие данные, информационные системы на платформе 1С, методы организации принятия решений – все интересно, перспективно и даст крепкую материальную основу для жизни, – пояснил директор Института информационных технологий и систем управления РГАТУ Алексей Ломанов.

Заявки на участие в программе в ОДК-Сатурн принимаются по адресу [email protected], специалист учебного центра Якимова Ульяна Николаевна, телефон 8 (4855) 329-89.