ОДК-Сатурн начинает целевую подготовку IT-специалистов
02.04.2024, 11:11, Новости
Теги: Интернет, Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность, Работа, Технологии
Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн объявило о запуске программы по подготовке нового поколения IT-инженеров в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха». В первом наборе будет принято 14 студентов.
Будущие специалисты получат профессиональные компетенции по направлениям: «Искусственный интеллект и машинное зрение», «Интернет вещей и робототехника», «Бизнес-аналитика и большие данные», «Программирование 1С и бизнес-логика». Образовательная программа будет реализовываться совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П. А. Соловьева (РГАТУ).
– Мы одни из первых подключились к программе подготовки IT-инженеров, поскольку любые эффективные изменения в сложных производственных процессах связаны именно с внедрением информационных цифровых средств. Мы видим своё развитие в направлениях робототехники, применении систем искусственного интеллекта, машинного зрения, работы с большими данными, – пояснил директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.
В рамках поступления на образовательную программу «Код Ростеха» абитуриенты проходят мотивационный опрос, также при конкурсном отборе учитываются индивидуальные достижения: победы в олимпиадах, медаль об окончании школы, золотой значок ГТО.
Студенты программы с первого курса получат работу на ОДК-Сатурн и могут рассчитывать на мотивационные выплаты предприятия.
– В основе образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» лежит модель опережающего обучения, ребята с первого года реализуют знания на практике, участвуя не только в работе предприятия ОДК-Сатурн, но в проектах студенческого КБ университета. После окончания вуза выпускники смогут выбрать профессиональный путь в широком спектре направлений. Это может быть и робототехника, и машинное зрение, искусственный интеллект, большие данные, информационные системы на платформе 1С, методы организации принятия решений – все интересно, перспективно и даст крепкую материальную основу для жизни, – пояснил директор Института информационных технологий и систем управления РГАТУ Алексей Ломанов.
Заявки на участие в программе в ОДК-Сатурн принимаются по адресу [email protected], специалист учебного центра Якимова Ульяна Николаевна, телефон 8 (4855) 329-89.
«Код Ростеха» – программа, направленная на подготовку и удержание инженерных кадров в сфере ИТ, в том числе в междисциплинарных областях (ИТ-технологии и ИТ-безопасность, разработка и эксплуатация ПО и др.), способных создавать новые технологические решения и оборудование, программно-аппаратные комплексы, а также на повышение качества подготовки кадров в области ИТ-технологий как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях (робототехника, геоинформационные технологии, языки программирования (умение соединять между собой до 40 программ), 3D моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность и др.). С 2024 года подготовка пилотных групп (порядка 180 человек) будет вестись в интересах организаций, входящих в АО «ОПК», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОДК», АО «КРЭТ», с участием ключевых вузов-партнеров (МИРЭА, ЮФУ, ТулГУ, РГАТУ, НГТУ, ЛЭТИ) по 6 направлениям подготовки.
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