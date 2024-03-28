Что такое самозапрет на кредиты?

По данным регионального МВД в прошлом году в Ярославской области было совершено свыше 6,5 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Это на 46% больше, чем годом ранее. Основная масса преступлений – почти 58% – связана с мошенничеством, когда людей обманом заставляли переводить свои или заемные средства злоумышленникам.

Но с 1 марта следующего года россияне смогут устанавливать самозапрет на потребительские кредиты и займы и таким образом защищать себя от мошенников. О том, как будет действовать самозапрет, рассказывает эксперт ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Самозапрет на кредиты – это механизм защиты, который не позволит мошенникам заставить человека взять на себя кредит и перевести эти деньги аферистам. Человек добровольно отказывается от возможности заключать договоры кредита или займа.

Самозапрет не будет распространяться на ипотеку и автокредиты (обязательства по ним обеспечены залогом) и образовательные кредиты (деньги сразу перечисляются в вуз или колледж), потому что мошенничество по ним практически отсутствует.

Подать заявление на самозапрет можно будет на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре. Человеку нужно будет заполнить заявление и выбрать условия запрета. Например, установить запрет на займы в микрофинансовых организациях, но оставить возможность брать кредит в банке, запретить заключать договор дистанционным способом (через личный кабинет или мобильное приложение). Услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

Перед выдачей потребительского кредита и займа банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверить, есть ли в кредитной истории заемщика информация о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита. Если запрет установлен, а кредитор все равно заключает договор с клиентом, значит, финансовая организация не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

Запрет можно будет снять в любой момент через «Госуслуги» или в МФЦ, изменение вступит в силу через день. Мошенникам важно действовать оперативно, пока человек не опомнился. Следовательно, аферисты уже не смогут подтолкнуть его к моментальному получению займа и перечислению им денег.

Самозапрет можно установить и сейчас, но только на дистанционные операции. Для этого человеку нужно обратиться с заявлением в тот банк, где он обслуживается. Организация зафиксирует изменения сначала в своей базе, а потом передаст сведения в бюро кредитных историй. Но новый закон сделает данный инструмент более доступным и надежным. Он позволит устанавливать самозапрет, во-первых, дистанционно через «Госуслуги» или в МФЦ, и, во-вторых, в отношении всех финансовых организаций.

Заявление через портал «Госуслуги» можно будет подавать с 1 марта 2025 года. МФЦ должны реализовать возможность самозапрета до 1 сентября следующего года. Эта отсрочка нужна, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически настроить «Госуслуги», чтобы заявки принимались бесперебойно.