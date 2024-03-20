В ОДК-Сатурн определили лучших конструкторов в области инженерного дизайна CAD

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) подвели итоги конкурса профессионального мастерства по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Участники впервые выполняли задания в российском программном комплексе «Компас 3D», который используется на предприятии для создания новых авиационных двигателей.

В конкурсе участвовали сотрудники конструкторских подразделений предприятия. В финальном туре 16 конкурсантов разрабатывали трехмерные модели деталей и сборочных единиц по представленным чертежам. При выполнении заданий они использовали систему автоматизированного проектирования (САПР) «Компас 3D», разработанную российской компанией АСКОН.

– В этом году мы впервые проводим конкурс с применением отечественного программного обеспечения. Программный комплекс «Компас 3D» внедряется на промышленных предприятиях, придя на замену САПР иностранных разработчиков. Сейчас опытно-конструкторские работы у нас ведутся в «Компас 3D», – рассказал Вячеслав Бушманов, начальник ОКБ-1 ОДК-Сатурн.

Победителей конкурса определяли в двух номинациях. Начальник конструкторской бригады конструкторского отдела камер сгорания Павел Голубев стал первым в номинации «Лучший опытный профессионал», 2-е место занял эксперт службы главного конструктора двигателя ПД-8 Николай Муха, 3-е место у начальника конструкторской бригады выходных устройств конструкторского отдела композиционных материалов и выходных устройств Николая Мякоты.

В номинации «Лучший молодой профессионал» 1-е место занял инженер-конструктор 3-й категории отдела главного технолога опытного завода Илья Середа, 2-е место у ведущего инженера-конструктора того же отдела Евгения Панакушина, 3-е место заняла ведущий инженер-технолог отдела аддитивных технологий опытного завода Шлыкова Анастасия.

Дипломы и сертификаты на денежные суммы победителям и призерам вручил заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

– Организации подобных конкурсов мы уделяем очень большое внимание, поскольку это способствует приобретению специалистами новых навыков и знаний, расширению кругозора, налаживанию связей внутри коллектива. Ежедневно мы доказываем, что умеем работать и достигать результатов даже в непростых условиях, и это обеспечивает нам движение вперед. Я благодарен участникам конкурса за желание проявить себя, и поздравляю победителей с очередным достижением, – отметил Виктор Поляков.

Конструкторы ОДК-Сатурн, занявшие первые три строчки общего рейтинга участников, представят предприятие на общекорпоративном конкурсе профессионального мастерства, который состоится 15 апреля на уфимском предприятии ОДК-УМПО.