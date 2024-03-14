Рост по сезону

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в феврале стоимость минимального набора продуктов питания подорожала лишь на 43 рубля и составила 5388 рублей (в январе – 5345 рублей).

Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+13,2%), лук (+6,5%) и морковь (+5,6%). Вновь подорожали яйца – со 174 до 181 рубля.

Наиболее заметно подешевело печенье (-2,7%), сыр и бобовые (-2,2%).

В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в феврале составил по отношению к предыдущему месяцу 100,9%, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,9%, платные услуги населению – 100,7%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

