Рост по сезону
14.03.2024, 10:20, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в феврале стоимость минимального набора продуктов питания подорожала лишь на 43 рубля и составила 5388 рублей (в январе – 5345 рублей).
Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+13,2%), лук (+6,5%) и морковь (+5,6%). Вновь подорожали яйца – со 174 до 181 рубля.
Наиболее заметно подешевело печенье (-2,7%), сыр и бобовые (-2,2%).
В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в феврале составил по отношению к предыдущему месяцу 100,9%, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,9%, платные услуги населению – 100,7%.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
550,83
|
688,86
|
688,54
|
0,0%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
305,04
|
103,54
|
101,68
|
-1,8%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
202,78
|
237,17
|
236,58
|
-0,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
717,21
|
107,58
|
107,58
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
177,47
|
202,30
|
207,05
|
2,3%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
272,12
|
15,84
|
15,87
|
0,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
829,39
|
124,89
|
124,41
|
-0,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
128,02
|
73,30
|
74,68
|
1,9%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
232,55
|
117,52
|
116,28
|
-1,1%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
284,69
|
42,91
|
42,70
|
-0,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
64,63
|
597,12
|
592,44
|
-0,8%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
358,86
|
298,24
|
299,05
|
0,3%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
723,34
|
154,10
|
150,70
|
-2,2%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
120,53
|
174,00
|
180,80
|
3,9%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
66,66
|
110,57
|
111,10
|
0,5%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
243,40
|
14,60
|
14,20
|
-2,7%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
326,60
|
18,98
|
19,05
|
0,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1398,02
|
56,74
|
58,25
|
2,7%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,57
|
5,31
|
5,34
|
0,6%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1969,31
|
122,18
|
119,80
|
-1,9%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,10
|
78,45
|
78,50
|
0,1%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,52
|
521,05
|
512,90
|
-1,6%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
83,09
|
518,81
|
519,31
|
0,1%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
119,75
|
50,61
|
49,90
|
-1,4%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
51,04
|
25,94
|
25,52
|
-1,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
53,68
|
33,41
|
32,66
|
-2,2%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
94,27
|
47,29
|
47,14
|
-0,3%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
24,04
|
284,00
|
300,50
|
5,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
36,76
|
94,73
|
107,22
|
13,2%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
41,05
|
64,22
|
68,42
|
6,5%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
44,43
|
122,76
|
129,59
|
5,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
267,41
|
38,17
|
40,11
|
5,1%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
135,39
|
199,53
|
209,85
|
5,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5344,71
|
5387,70
|
0,80%
Смотреть комментарии → Комментариев нет