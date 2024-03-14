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Рост по сезону

14.03.2024, 10:20, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в феврале стоимость минимального набора продуктов питания подорожала лишь на 43 рубля и составила 5388 рублей (в январе – 5345 рублей).

Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+13,2%), лук (+6,5%) и морковь (+5,6%). Вновь подорожали яйца – со 174 до 181 рубля.

Наиболее заметно подешевело печенье (-2,7%), сыр и бобовые (-2,2%).

В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в феврале составил по отношению к предыдущему месяцу 100,9%, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,9%, платные услуги населению – 100,7%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

550,83 

688,86 

688,54 

0,0%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

305,04 

103,54 

101,68 

-1,8%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

202,78 

237,17 

236,58 

-0,2%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

717,21 

107,58 

107,58 

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

177,47 

202,30 

207,05 

2,3%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

272,12 

15,84 

15,87 

0,2%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

829,39 

124,89 

124,41 

-0,4%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

128,02 

73,30 

74,68 

1,9%

Маргарин, кг

6

0,5

232,55 

117,52 

116,28 

-1,1%

Сметана, кг

1,8

0,15

284,69 

42,91 

42,70 

-0,5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

64,63 

597,12 

592,44 

-0,8%

Творог нежирный, кг

10

0,83

358,86 

298,24 

299,05 

0,3%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

723,34 

154,10 

150,70 

-2,2%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

120,53 

174,00 

180,80 

3,9%

Сахар-песок, кг

20

1,67

66,66 

110,57 

111,10 

0,5%

Печенье, кг

0,7

0,06

243,40 

14,60 

14,20 

-2,7%

Карамель, кг

0,7

0,06

326,60 

18,98 

19,05 

0,4%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1398,02 

56,74 

58,25 

2,7%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,57 

5,31 

5,34 

0,6%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1969,31 

122,18 

119,80 

-1,9%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,10 

78,45 

78,50 

0,1%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

53,52 

521,05 

512,90 

-1,6%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

83,09 

518,81 

519,31 

0,1%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

119,75 

50,61 

49,90 

-1,4%

Пшено, кг

6

0,5

51,04 

25,94 

25,52 

-1,6%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

53,68 

33,41 

32,66 

-2,2%

Вермишель, кг

6

0,5

94,27 

47,29 

47,14 

-0,3%

Картофель, кг

150

12,5

24,04 

284,00 

300,50 

5,8%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

36,76 

94,73 

107,22 

13,2%

Лук репчатый, кг

20

1,67

41,05 

64,22 

68,42 

6,5%

Морковь, кг

35

2,92

44,43 

122,76 

129,59 

5,6%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

267,41 

38,17 

40,11 

5,1%

Яблоки, кг

18,6

1,55

135,39 

199,53 

209,85 

5,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5344,71 

5387,70 

0,80%



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