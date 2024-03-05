Команда ОДК-Сатурн приняла участие в четвертьфинале Всероссийского конкурса «Кибердром.2024»

Молодые сотрудники рыбинского предприятия ОДК-Сатурн совместно со студентами РГАТУ имени П.А. Соловьева и учениками лицея №2 Рыбинска приняли участие в четвертьфинале VI Всероссийского проекта «Кибердром».

В четвертьфинале две команды поочередно управляли беспилотными воздушными судами и наземными роботизированными системами для транспортировки условного груза до нужной точки. Испытание проходило в дистанционном формате на полигоне индустриального парка Руднево. Соперниками рыбинской команды «Крылья Сатурна» выступили участники проекта из Краснодарского края.

– Перед нами стояла задача набрать максимальное количество баллов при перевозке виртуальных грузов за определенное время. При этом соперники создавали нам помехи, блокируя устройства. Мы успешно координировали свои действия при помощи камер из командного пункта в Рыбинске и получили достаточно большое количество баллов. Так что надеемся на выход в полуфинал, – рассказал студент 4 курса РГАТУ им. П.А. Соловьева, организатор команды «Крылья Сатурна» Дмитрий Шевелев.

В ходе участия в «Кибердроме» конкурсанты обучаются теоретическим и практическим навыкам, в том числе проектированию и управлению беспилотными авиационными системами, получают знания в области кибербезопасности и предпринимательства. По итогам первого этапа три участника команды «Крылья Сатурна» получили свидетельство государственного образца об освоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем».

– В минувшем году Правительство страны утвердило стратегию развития беспилотной авиации, направленную на достижение суверенитета в области беспилотных систем, а также обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Участники «Кибердрома» получают широкий спектр знаний в этой области, что дает им хорошие стартовые возможности на российском рынке. Отмечу, что фронтирные технологии беспилотных систем станут ведущей темой Международного технологического форума, который состоится в Рыбинске в апреле 2024 года, – рассказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Всероссийский проект «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» организован по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Его цель – обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем и наземной робототехники, привлечение молодежи к внедрению инновационных технологий для решения перспективных задач в интересах организаций и предприятий промышленности и социально-экономического развития страны.