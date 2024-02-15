Цены пошли вверх

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе 2024 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 2,35 процента и составила 5345 рублей (в декабре – 5222 рубля).

Больше всего за месяц выросли цены на капусту (+24,35%), огурцы (+14,8%) и картофель (+13%). Наиболее заметно подешевели чай (-6,4%) и кура (-4%).

В целом, сводный индекс (рост) потребительских цен в январе составил по отношению к предыдущему месяцу 101,2%, в том числе на продовольственные товары – 101,6%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 101,6%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции. При этом, минимальный прожиточный минимум в Ярославской области установлен в размере 15 144 рублей в месяц, средняя пенсия – 20 194 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

