Ростех запустил производство лопаток двигателя ПД-8 в Рыбинске ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ростех запустил производство лопаток двигателя ПД-8 в Рыбинске

14.02.2024, 9:09, Новости
Теги: , ,

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) начала производство лопаток для двигателя ПД-8, выдерживающих особо высокие нагрузки.

Детали изготавливаются в инновационном литейном комплексе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» из новейших жаропрочных никелевых сплавов, созданных совместно с учеными ВИАМ.

Всего в рамках сотрудничества с НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов) были разработаны пять новых сплавов для изготовления ряда элементов двигателя ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, в том числе высоконагруженных рабочих и сопловых лопаток турбин низкого и высокого давления.

Созданные сплавы по стабильности химического состава, остаточному уровню примесей и механическим свойствам соответствуют всем мировым стандартам.

– Любой современный двигатель – это, в первую очередь, результат научных изысканий и открытий. Разработанные литейные сплавы позволили реализовать передовые характеристики, заложенные конструкторами в силовую установку. Отмечу, что внедрить новые материалы в изготовление заготовок лопаток удалось без перестроения производственной цепочки. В дальнейшем эти сплавы, способные выдерживать необходимые нагрузки, могут использоваться при работе над новыми образцами газотурбинных двигателей, – отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

За разработку новых сплавов авторский коллектив, в который входили сотрудники «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин, Сергей Заводов, Валерий Шабров и Андрей Троицкий, удостоился премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В середине декабря 2023 года высокую награду руководителю авторского коллектива Евгению Каблову (НИЦ «Курчатовский институт») вручил лично премьер-министр России Михаил Мишустин.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / От чего зависит цена металлического мангала

07.02 / Представители ОДК-Сатурн вышли в четвертьфинал Всероссийского конкурса «Кибердром.2024»

05.02 / Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 1480 млн квт⋅ч за 2023 год

24.01 / Заборы для объектов “Газпром”: надежность в каждом элементе

24.01 / Заглушка из нержавеющей стали: надежность и применение в трубопроводной системе

24.01 / Метрологическая экспертиза документации: значение и преимущества

22.01 / ОДК-Сатурн повышает компетенции преподавателей рыбинских колледжей

22.01 / Преформы – плюсы использования и краткая классификация

22.01 / Особенности радиальных вентиляторов ВЦ 4-70

20.01 / ThinkSystem SD650: новейший этап эволюции серверных решений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика