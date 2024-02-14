Ростех запустил производство лопаток двигателя ПД-8 в Рыбинске

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) начала производство лопаток для двигателя ПД-8, выдерживающих особо высокие нагрузки.

Детали изготавливаются в инновационном литейном комплексе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» из новейших жаропрочных никелевых сплавов, созданных совместно с учеными ВИАМ.

Всего в рамках сотрудничества с НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов) были разработаны пять новых сплавов для изготовления ряда элементов двигателя ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, в том числе высоконагруженных рабочих и сопловых лопаток турбин низкого и высокого давления.

Созданные сплавы по стабильности химического состава, остаточному уровню примесей и механическим свойствам соответствуют всем мировым стандартам.

– Любой современный двигатель – это, в первую очередь, результат научных изысканий и открытий. Разработанные литейные сплавы позволили реализовать передовые характеристики, заложенные конструкторами в силовую установку. Отмечу, что внедрить новые материалы в изготовление заготовок лопаток удалось без перестроения производственной цепочки. В дальнейшем эти сплавы, способные выдерживать необходимые нагрузки, могут использоваться при работе над новыми образцами газотурбинных двигателей, – отметил главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

За разработку новых сплавов авторский коллектив, в который входили сотрудники «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин, Сергей Заводов, Валерий Шабров и Андрей Троицкий, удостоился премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В середине декабря 2023 года высокую награду руководителю авторского коллектива Евгению Каблову (НИЦ «Курчатовский институт») вручил лично премьер-министр России Михаил Мишустин.