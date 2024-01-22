Преформы – плюсы использования и краткая классификация

Преформы – это специальные заготовки, с помощью которых производят пластиковые бутылки способом литья под давлением. Для изготовления тары применяется либо термопластавтомат, либо выдувная машина инжекционного типа. Выбор оборудования зависит от возможностей конкретного предприятия и поставленных перед ним задач.

Внешне преформа выглядит в виде небольшой по размеру колбы с резьбой, представляя собой верхнюю часть пластиковой бутылки. При этом изготовление ПЭТ-преформ основано на формировании бутылочного корпуса, который в процессе выдувания принимает нужные размеры и форму, тогда как горловина остается в неизменном виде. Заготовки используются предприятиями, которые занимаются выпуском пластиковой тары для ее дальнейшей реализации, а также компаниями, осуществляющими весь технологический процесс – от создания преформ до розлива конечного продукта в тару самостоятельно.

Плюсы использования преформ

Данная технология изначально применялась для изготовления пластиковых бутылей под воду. Однако, до сегодняшнего дня более эффективного метода их изготовления не придумали. Использование преформ имеет свои преимущества:

легкий вес и малые размеры, что делает их удобными для хранения, транспортировки, применения;

универсальность и гибкость – одни и те же горловины подходят для производства тары любой конфигурации и объема;

возможность на завершающей стадии процесса выделить свою продукцию методом выдавливания узора или логотипа, не меняя стандартную заготовку;

многократность применения;

высокая прочность, что позволяет сохранять упаковочную продукцию на этапах транспортировки, хранения, использования;

экономичность производства.

Классификация

ПЭТ-преформы применяют для изготовления бутылок под воду, газированные напитки и соки, молоко, алкоголь, масла и соусы. Также они широко используются для тары под средства личной гигиены, косметики, бытовой химии, лекарственных препаратов. Однако, существуют стандарты, в соответствии с которыми изготавливаются горловины, что позволяет еще больше упростить их применение. Поэтому преформы можно классифицировать по:

весу – чем больше толщина стенок преформы, тем выше ее вес, который может варьироваться от 20 до 720 г.;

конфигурации – универсальные, толстостенные и укороченные;

размерам горловины – от 24 до 56 мм, что зависит от типа, высоты резьбового соединения, вида герметизации и будущего использования бутылок.

Каким бы легким ни казался процесс производства преформ, в нем существуют свои сложности. Полимер является довольно капризным материалом, отличающимся текучестью. Неправильная подготовка сырья и настройка температурного режима приводит к его пригоранию и пожелтению. А это по сути брак.