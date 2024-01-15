Огурцы и яйца против мороженной рыбы и маргарина
15.01.2024, 16:48, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,65 процента и составила 5222 рублей (в ноябре – 5188 рублей).
Больше всего выросли цены на огурцы – на 41,6%, яйца куриные – на13,1% (полагается на месяц 15 штук) и яблоки – на 7%.
Наиболее заметно подешевели: рыба мороженная (-5,2), маргарин (-3,1%) и картофель (-3,1.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
546,57
|
686,11
|
683,21
|
-0,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
311,68
|
105,10
|
103,89
|
-1,2%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
211,86
|
250,81
|
247,17
|
-1,5%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
717,21
|
106,10
|
107,58
|
1,4%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
172,28
|
212,07
|
200,99
|
-5,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
265,99
|
15,40
|
15,52
|
0,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
827,69
|
120,98
|
124,15
|
2,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
123,01
|
73,07
|
71,76
|
-1,8%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
224,12
|
115,85
|
112,06
|
-3,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
281,77
|
42,44
|
42,27
|
-0,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,36
|
592,53
|
599,13
|
1,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
351,79
|
296,82
|
293,16
|
-1,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
707,33
|
145,91
|
147,36
|
1,0%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
111,48
|
147,81
|
167,22
|
13,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
67,14
|
114,53
|
111,90
|
-2,3%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
234,03
|
13,80
|
13,65
|
-1,1%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
313,31
|
18,71
|
18,28
|
-2,3%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1454,07
|
58,08
|
60,59
|
4,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,14
|
5,16
|
5,21
|
1,0%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1972,76
|
122,43
|
120,01
|
-2,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
44,73
|
70,90
|
74,55
|
5,1%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,95
|
513,19
|
517,02
|
0,7%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,10
|
504,88
|
506,88
|
0,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
115,07
|
46,48
|
47,95
|
3,2%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
51,00
|
25,29
|
25,50
|
0,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
53,92
|
32,14
|
32,80
|
2,1%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
93,05
|
45,86
|
46,53
|
1,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
20,10
|
259,38
|
251,25
|
-3,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
26,13
|
75,92
|
76,21
|
0,4%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
35,85
|
59,07
|
59,75
|
1,2%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
39,55
|
110,72
|
115,35
|
4,2%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
221,62
|
23,48
|
33,24
|
41,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
122,39
|
177,21
|
189,70
|
7,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5188,18
|
5221,84
|
0,65%
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