Огурцы и яйца против мороженной рыбы и маргарина ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Огурцы и яйца против мороженной рыбы и маргарина

15.01.2024, 16:48, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,65 процента и составила 5222 рублей (в ноябре – 5188 рублей).

Больше всего выросли цены на огурцы – на 41,6%, яйца куриные – на13,1% (полагается на месяц 15 штук) и яблоки – на 7%.

Наиболее заметно подешевели: рыба мороженная (-5,2), маргарин (-3,1%) и картофель (-3,1.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

546,57 

686,11 

683,21 

-0,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

311,68 

105,10 

103,89 

-1,2%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

211,86 

250,81 

247,17 

-1,5%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

717,21 

106,10 

107,58 

1,4%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

172,28 

212,07 

200,99 

-5,2%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

265,99 

15,40 

15,52 

0,8%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

827,69 

120,98 

124,15 

2,6%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

123,01 

73,07 

71,76 

-1,8%

Маргарин, кг

6

0,5

224,12 

115,85 

112,06 

-3,3%

Сметана, кг

1,8

0,15

281,77 

42,44 

42,27 

-0,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

65,36 

592,53 

599,13 

1,1%

Творог нежирный, кг

10

0,83

351,79 

296,82 

293,16 

-1,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

707,33 

145,91 

147,36 

1,0%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

111,48 

147,81 

167,22 

13,1%

Сахар-песок, кг

20

1,67

67,14 

114,53 

111,90 

-2,3%

Печенье, кг

0,7

0,06

234,03 

13,80 

13,65 

-1,1%

Карамель, кг

0,7

0,06

313,31 

18,71 

18,28 

-2,3%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1454,07 

58,08 

60,59 

4,3%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,14 

5,16 

5,21 

1,0%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1972,76 

122,43 

120,01 

-2,0%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

44,73 

70,90 

74,55 

5,1%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

53,95 

513,19 

517,02 

0,7%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,10 

504,88 

506,88 

0,4%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

115,07 

46,48 

47,95 

3,2%

Пшено, кг

6

0,5

51,00 

25,29 

25,50 

0,8%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

53,92 

32,14 

32,80 

2,1%

Вермишель, кг

6

0,5

93,05 

45,86 

46,53 

1,5%

Картофель, кг

150

12,5

20,10 

259,38 

251,25 

-3,1%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

26,13 

75,92 

76,21 

0,4%

Лук репчатый, кг

20

1,67

35,85 

59,07 

59,75 

1,2%

Морковь, кг

35

2,92

39,55 

110,72 

115,35 

4,2%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

221,62 

23,48 

33,24 

41,6%

Яблоки, кг

18,6

1,55

122,39 

177,21 

189,70 

7,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5188,18 

5221,84 

0,65%



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