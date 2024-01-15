Огурцы и яйца против мороженной рыбы и маргарина

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,65 процента и составила 5222 рублей (в ноябре – 5188 рублей).

Больше всего выросли цены на огурцы – на 41,6%, яйца куриные – на13,1% (полагается на месяц 15 штук) и яблоки – на 7%.

Наиболее заметно подешевели: рыба мороженная (-5,2), маргарин (-3,1%) и картофель (-3,1.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

