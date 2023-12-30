Помидоры, бананы и яйца
30.12.2023, 9:09, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Праздник, Работа
Анализ изменения цен на продукты питания за год.
Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2022 года по декабрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 57,5%, помидоры – на 51,3% и яйца – на 51,2%.
Заметнее всего упали цены на картофель (-26,5%) и крупу гречневую (-25,3).
Обед в столовой (кафе) подорожал на 11,4% – с 307 до 342 рублей.
|
Наименование товара (услуги)
|
Единица измерения
|
Средние цены на 26 декабря 2022 года, рублей
|
Средние цены на 25 декабря 2023 года, рублей
|
Изменение цены за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
509,72
|
546,57
|
7,2%
|
Свинина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
282,29
|
311,68
|
10,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
629,68
|
717,21
|
13,9%
|
Куры охлажденные и мороженые
|
кг
|
168,16
|
211,86
|
26,0%
|
Сосиски, сардельки
|
кг
|
469,62
|
528,88
|
12,6%
|
Колбаса полукопченая и варено-копченая
|
кг
|
587,39
|
620,77
|
5,7%
|
Колбаса вареная
|
кг
|
447,34
|
488,48
|
9,2%
|
Консервы мясные для детского питания
|
кг
|
1031,63
|
1071,5
|
3,9%
|
Рыба мороженая неразделанная
|
кг
|
170,09
|
172,28
|
1,3%
|
Масло сливочное
|
кг
|
841,12
|
827,69
|
-1,6%
|
Масло подсолнечное
|
л
|
122,81
|
123,01
|
0,2%
|
Маргарин
|
кг
|
245,09
|
224,12
|
-8,6%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
|
л
|
65,44
|
65,36
|
-0,1%
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности
|
л
|
104,66
|
99,26
|
-5,2%
|
Сметана
|
кг
|
281,16
|
281,77
|
0,2%
|
Творог
|
кг
|
367,58
|
351,79
|
-4,3%
|
Смеси сухие молочные для детского питания
|
кг
|
1118,68
|
1347,5
|
20,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие
|
кг
|
702,69
|
707,33
|
0,7%
|
Консервы овощные для детского питания
|
кг
|
681,25
|
654,59
|
-3,9%
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания
|
кг
|
471,97
|
434,35
|
-8,0%
|
Яйца куриные
|
10 шт
|
73,71
|
111,48
|
51,2%
|
Сахар-песок
|
кг
|
62,73
|
67,14
|
7,0%
|
Печенье
|
кг
|
259,44
|
234,03
|
-9,8%
|
Чай черный байховый
|
кг
|
1528,92
|
1454,07
|
-4,9%
|
Соль поваренная пищевая
|
кг
|
17,73
|
17,14
|
-3,3%
|
Мука пшеничная
|
кг
|
47,41
|
44,73
|
-5,7%
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной
|
кг
|
51,1
|
53,95
|
5,6%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта
|
кг
|
82,94
|
81,1
|
-2,2%
|
Рис шлифованный
|
кг
|
109,19
|
115,07
|
5,4%
|
Пшено
|
кг
|
49,39
|
51
|
3,3%
|
Крупа гречневая-ядрица
|
кг
|
118,57
|
88,55
|
-25,3%
|
Вермишель
|
кг
|
99,77
|
93,05
|
-6,7%
|
Макаронные изделия
|
кг
|
109,91
|
101,6
|
-7,6%
|
Картофель
|
кг
|
27,35
|
20,1
|
-26,5%
|
Капуста белокочанная свежая
|
кг
|
20,99
|
26,13
|
24,5%
|
Лук репчатый
|
кг
|
32,63
|
35,85
|
9,9%
|
Свёкла столовая
|
кг
|
30,47
|
31,54
|
3,5%
|
Морковь
|
кг
|
34,74
|
39,55
|
13,8%
|
Огурцы свежие
|
кг
|
185,26
|
221,62
|
19,6%
|
Помидоры свежие
|
кг
|
143,73
|
226,36
|
57,5%
|
Яблоки
|
кг
|
96,78
|
122,39
|
26,5%
|
Бананы
|
кг
|
93,24
|
141,04
|
51,3%
|
Водка
|
л
|
643,54
|
653,49
|
1,5%
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации)
|
на 1 чел.
|
306,7
|
341,63
|
11,4%
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