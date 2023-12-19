Руководство по ODM и OEM: Вещи, которые нужно знать о поиске поставщиков ODM VS OEM

ODM VS OEM

OEM и ODM часто встречаются в индустрии дизайна и производства, и люди не могут понять, в чем разница между этими двумя названиями. Слова ODM, OEM описывают различные конфигурации производственной деятельности. Различие между этими производственными системами заключается в том, в какой степени владелец бренда занимается дизайном, проектированием и производством.

Если у вас есть идея нового продукта, и вы ищете надежного производителя, с которым вы могли бы сотрудничать и вывести свою продукцию на рынок. Прежде чем обращаться к производителю, вам нужно понять ключевые различия между этими двумя уникальными бизнес-услугами, и в этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно знать.

Что такое ODM-производство?

ODM, или производитель оригинального дизайна, – это компания, которая имеет возможность самостоятельно проектировать, разрабатывать, производить и продавать продукцию. ODM часто проектирует и разрабатывает продукцию самостоятельно или в сотрудничестве с клиентом. Все, что вам нужно сделать, это дать им идею дизайна, который вы хотите, и они также могут показать вам свои существующие линейки продуктов, и вы сможете выбрать из них.

ODM: преимущества и недостатки

Преимущества ODM-услуг

Вам не нужно делать большие предварительные инвестиции в НИОКР и создание индивидуальной производственной линии. Вы можете сэкономить значительные средства, поскольку вам не нужно контролировать расходы на оснастку. Вы можете больше сосредоточиться на маркетинге своей продукции. Вам не придется беспокоиться о наличии специалистов или ресурсов, отвечающих вашим техническим требованиям. Сэкономьте деньги, даже если вы закупаете небольшие объемы продукции. Это связано с тем, что ODM обычно производят значительные объемы продукции, чтобы продавать ее меньшими партиями. Обычно быстрее выходят на рынок, чем OEM

Недостатки ODM-сервиса

Сменить поставщика сложно, потому что у него есть дизайн. Если объем ваших продаж высок, поставщик, скорее всего, будет конкурировать с вами. Вполне вероятно, что ваш продукт будет похож на продукцию ваших конкурентов. Другие компании могут начать продавать тот же продукт, что и вы. Вы не получаете защиты интеллектуальной собственности Вы несете ответственность за любые проблемы при отборе образцов и контроле продукции

Производственные отрасли ODM

Существует множество отраслей, которые сотрудничают с ODM-производителями, но ODM-продукция чаще всего встречается в отраслях с интенсивными исследованиями и разработками и капиталоемких отраслях.

ODM Более распространенные отрасли: Электроника; Машиностроение; Медицинские приборы; Кухонная утварь

ODM Менее распространенные отрасли: Одежда; Домашний текстиль; Аксессуары

Что такое OEM-производство?

OEM расшифровывается как original equipment manufacturer, что означает, что компания отвечает за разработку, создание или продажу продукта другой компании, которая отвечает за распространение своего продукта в соответствии с ее стандартами. Например, Apple iPhone был создан и изготовлен компанией Apple, а затем лицензирован для создания Foxconn.

Если вы являетесь производителем и не обладаете возможностями для разработки, создания, тестирования и брендирования продукции, вам следует предложить OEM-производство и предоставить базовые производственные услуги, чтобы помочь предприятиям массово выпускать продукцию.

OEM: преимущества и недостатки

Преимущества обслуживания OEM

Все права на интеллектуальную собственность будут принадлежать вам. Спецификации вашей продукции будут защищены от нарушений авторских прав. Вы сможете быстро получить предложения от производителей, поскольку у вас будут подробные спецификации и дизайн. У вас будет более выгодное положение на переговорах, и вы сможете легко переключиться на других поставщиков. Копировать ваш продукт может быть сложнее. Меньше риска при производстве, поскольку имеется рабочий прототип

Недостатки OEM-услуг

Сменить поставщика нелегко, потому что нужно менять всю цепочку поставок. Нелегко договориться о медленном повышении цен. Изменения в материале или технологическом процессе могут серьезно повлиять на качество продукции. Разработка продукта может значительно увеличить время, необходимое для его вывода на рынок.

ODM против OEM Что выбрать?

Это зависит от ваших потребностей. У вас уже есть готовый дизайн изделия, готовый к производству? Если да, то вам подойдет OEM-партнер anno-danini.com/uslugi/predstavitel-v-kitae/oem-odm-proizvodstvo-v-kitae-pod-svoim-brendom .

Если вы рассматриваете возможность разработки продукта или уже находитесь в процессе, мы обычно предлагаем работать с ODM-партнером. Мы считаем, что привлечение партнеров-производителей в самом начале процесса – это лучшая практика, которой вы должны следовать.

Как начать обслуживание OEM и ODM

Если вы думаете об открытии OEM- или ODM-бизнеса, вам следует обратить внимание на следующие моменты:

Какие ресурсы у вас есть и где вы можете принести пользу? Есть ли у вас возможность проектировать, разрабатывать и тестировать продукты? Легче ли вам изготовить продукт по дизайн-заданию, чем вкладывать время и деньги в разработку продукта самостоятельно? Как быстро вы можете производить изделия и есть ли у вас какие-либо ограничения? Как сделать так, чтобы клиенту было комфортно работать с вашим предприятием? Есть ли у вас юридические документы для защиты вашей команды и активов?

Где найти OEM или ODM поставщиков？

Существует три основных способа поиска OEM- и ODM-производителей.

Крупнейшие фабрики по производству, с которыми вы можете связаться онлайн, – это Alibaba, Made in China и Global source. Поставщики подробно рассказывают потенциальным клиентам о своих услугах. Некоторые из услуг, которые они предоставляют, – это OEM, ODM, изготовление на заказ. Вся эта информация указана на странице листинга продукта. На платформах социальных сетей также есть множество поставщиков, где вы можете ознакомиться с их ассортиментом, прежде чем обратиться к ним. Однако большинство из них – это оптовые сайты, поэтому будьте конкретны в своих поисках.

Торговые ярмарки или оптовые рынки

Поиск поставщиков через Интернет может показаться вам ненадежным. Другой вариант – физическое посещение оптовых рынков в вашем населенном пункте для поиска подходящих поставщиков. Это целесообразно, если вы находитесь в крупных странах-производителях, таких как Китай. Встретиться с поставщиком физически очень удобно, и вы можете быть уверены в качестве продукции, так как можете увидеть ее своими глазами.

Если вы живете далеко от Китая, вы можете инвестировать в поездку на выставку. Это обойдется вам недешево, но это будет одноразовое и выгодное вложение, поскольку вы найдете надежного поставщика, который станет пожизненным партнером для снабжения вашего бизнеса.

Агенты по поиску поставщиков

Новые импортеры чаще всего предпочитают агентов по поиску поставщиков. Однако убедитесь, что вы привлекаете профессионального агента по поиску поставщиков. У агентов есть много ресурсов и информации о лучшем поставщике или производителе, отвечающем потребностям клиента.

Как определить правильного поставщика ODM и OEM？

Независимо от того, найдете ли вы поставщика офлайн или онлайн, существуют ключевые показатели поиска подходящего производителя, которым вы должны следовать:

Качество и цена продукта должны соответствовать друг другу. Эффективная коммуникация жизненно важна для любых отношений, в том числе и деловых. Будьте готовы к трудностям и неожиданным неприятностям. Относитесь к этому позитивно и встречайте их с головой. Возьмите на себя ответственность за проверку подлинности заводской квалификации. Если вы используете новую пресс-форму, выясните, может ли она принести прибыль или нет.

Процесс OEM и ODM продуктов

Вот семь основных шагов в процессе OEM Китай и ODM продуктов. Они могут отличаться для разных продуктов.

Шаг 1: Создание прототипа или проектирование вашего продукта

Фабрика определит наиболее подходящую формулу в соответствии с вашими потребностями и изготовит предсерийные образцы в соответствии с требованиями заказчика. Клиент получает модель для тестирования и предлагает внести изменения или утверждает серийное производство.

Шаг 2: Инспекция фабрики

После испытаний заказчик должен отправиться на фабрику для внутренней проверки. При этом предполагается, что они удовлетворены образцами и их ценой. Другие факторы, которые будут проверять заказчики, – это возможности НИОКР, производственные возможности и мастерские.

Шаг 3: Подписание контракта с фабрикой

После того как клиент посетил внутреннюю фабрику, он подписывает с ней контракт. За массовое производство фабрика берет с заказчика депозит, который варьируется от фабрики к фабрике.

Шаг 4: Дизайн упаковки

Разработка дизайна упаковки и закупка упаковки входит в обязанности фабрики. Обычно это бесплатная услуга. Однако клиенты сами определяют, какой дизайн упаковки им нравится. Затем передайте работу профессиональной упаковочной фабрике, чтобы она изготовила несколько образцов для выбора перед заключением контракта.

Шаг 5: Тестирование продукции

Подтверждение материалов, ингредиентов и дизайна упаковки. Фабрика доверяет FDA провести тестирование и регистрацию продукции.

Шаг 6: Доставка

Фабрика проводит фасовку, упаковку и контроль качества продукции. Весь процесс занимает от пятнадцати до двадцати дней. После завершения производственного процесса заказчик выплачивает производителю остаток средств.

Шаг 7: Отгрузка

Если нет агента по закупкам, завод организует доставку. Выберите способ транспортировки в зависимости от времени доставки и количества товара.

Вывод

OEM фокусируется на производстве продукции в соответствии с предпочтениями клиентов в отношении дизайна и спецификаций. Поэтому заказчики сами проводят исследования и разрабатывают нужные им продукты. Реализация проекта может занять несколько месяцев.

С другой стороны, ODM учитывает все эти процессы. Поскольку проект завершается быстрее, это отличное преимущество для фактора времени. Вы также можете сэкономить много денег, поскольку взаимодействуете с меньшим количеством людей за более короткое время. Однако клиент не владеет ИС. Заказчик должен конкурировать с продуктом и настраивать опции, предоставляемые моделью.