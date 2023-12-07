Более 12 тысяч ярославцев получили отсрочки по кредитам

По данным ярославского отделения Банка России с момента введения в стране мер поддержки заемщиков в 2022 году правом на кредитные, ипотечные каникулы и реструктуризацию воспользовались более 12,2 тысяч жителей региона и почти 700 ярославских предприятий.

Общий объем реструктурированных кредитов составил более 11,6 млрд рублей.

– Жители региона активно пользуются механизмом льгот – правом на приостановку выплат или рассрочку платежей. И банки идут навстречу своим заемщикам, если возникают проблемы с выплатами. Эти меры позволяют найти более комфортный вариант погашения долга как для населения, так и для бизнеса, — пояснила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Кредитные каникулы как мера восстановления платежеспособности доказали свою эффективность: в целом по стране в график платежей возвращаются более 85% ипотечных заемщиков и более 70% должников по потребкредитам.

Впервые каникулы по потребительским кредитам были введены в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. В 2022 году были предложены «санкционные» каникулы, которые первоначально действовали до конца 2022 года, позже их продлили и на 2023 год. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Кроме того, на сегодня право на кредитные каникулы есть у ипотечников, а также у мобилизованных, участников СВО и членов их семей.