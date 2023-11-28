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В ОДК определили финалистов корпоративной интеллектуальной игры

28.11.2023, 7:07, Новости
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Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации приняли участие в полуфинале корпоративной интеллектуальной игры. Из 16 команд-участников в финал вышли шесть, они сразятся за звание победителя в январе 2024 года.

Первый полуфинал состоялся 15 ноября, и по его результатам определись три финалиста.

Второй полуфинал прошел 22 ноября 2023 года и в нем приняли участие девять команд предприятий корпорации. Ведущим интеллектуального состязания по традиции стал магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

– На предприятиях ОДК работают высококвалифицированные специалисты, которые создают один из самых высокотехнологичных продуктов – авиадвигатель. Умение нестандартно мыслить, создавать новое, работать в одной большой команде – это те отличительные черты наших сотрудников, которые мы ценим. Чтобы развивать профессиональные и личные качества работников, мы проводим целый комплекс мероприятий, корпоративная интеллектуальная игра – одно их них, – сказала заместитель генерального директора по персоналу ОДК Людмила Берешева.

Победителями второго полуфинала корпоративной интеллектуальной игры с большим отрывом по количеству баллов стала команда «Другая логика» из предприятия ОДК-Пермские моторы. В финал с одинаковым количеством баллов также вышли команды «Секрет режимности» из самарского предприятия ОДК-Кузнецов и «Формула скорости» из рыбинского ОДК-Сатурн.

– Интеллектуальные игры ОДК –это умение думать, анализировать, работать в команде. Считаю, что интеллектуально-промышленный потенциал страны огромен. Участники команд ОДК – это молодые, образованные, позитивные люди, – подчеркнул ведущий игры Максим Поташев.

В этом году корпоративная интеллектуальная игра проводится в четвертый раз. Цель – улучшение взаимодействия между сотрудниками при совместном решении задач. На турнире участники проявляют свой интеллект и эрудицию, отвечая на вопросы из различных сфер жизни.

Ранее в Уфе состоялся первый полуфинал, по результатам которого определись еще три финалиста. Теперь шесть команд предприятий ОДК встретятся в финале, который пройдет в январе 2024 года в Москве.




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