Как изменились цены на продукты питания за год?
27.11.2023, 3:19, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 51%, помидоры – на 50%, яйца – на 31% и курица – на 26%.
Заметнее всего упали цены на капусту – на 74%. На 25% подешевел картофель и гречневая крупа.
Обед в столовой (кафе) подорожал на 11% – с 302 до 336 рублей.
|
Наименование товара (услуги)
|
Единица измерения
|
Средние цены на 21 ноября 2022 года, рублей
|
Средние цены на 20 ноября 2023 года, рублей
|
Изменение цены за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
504,8
|
534,21
|
6%
|
Свинина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
282,89
|
318,11
|
12%
|
Баранина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
623,6
|
707,31
|
13%
|
Куры охлажденные и мороженые
|
кг
|
168,76
|
213,32
|
26%
|
Сосиски, сардельки
|
кг
|
483,52
|
478,03
|
-1%
|
Колбаса полукопченая и варено-копченая
|
кг
|
600
|
616,96
|
3%
|
Колбаса вареная
|
кг
|
432,38
|
479,43
|
11%
|
Консервы мясные для детского питания
|
кг
|
1031
|
1086,56
|
5%
|
Рыба мороженая неразделанная
|
кг
|
167,26
|
181,87
|
9%
|
Масло сливочное
|
кг
|
831,73
|
830,95
|
0%
|
Масло подсолнечное
|
л
|
125,05
|
125,41
|
0%
|
Маргарин
|
кг
|
244,42
|
231,69
|
-5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2% жирности
|
л
|
63,23
|
65
|
3%
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 – 3,2% жирности
|
л
|
105,17
|
98,26
|
-7%
|
Сметана
|
кг
|
288,88
|
283,63
|
-2%
|
Творог
|
кг
|
356,21
|
354,25
|
-1%
|
Смеси сухие молочные для детского питания
|
кг
|
1158,71
|
1325,71
|
14%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие
|
кг
|
685,65
|
717,74
|
5%
|
Консервы овощные для детского питания
|
кг
|
655,73
|
652,74
|
0%
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания
|
кг
|
472,8
|
471,13
|
0%
|
Яйца куриные
|
10 шт
|
72,8
|
95,22
|
31%
|
Сахар-песок
|
кг
|
65,29
|
69,82
|
7%
|
Печенье
|
кг
|
256,15
|
233,54
|
-9%
|
Чай черный байховый
|
кг
|
1518,51
|
1414,44
|
-7%
|
Соль поваренная пищевая
|
кг
|
17,47
|
16,96
|
-3%
|
Мука пшеничная
|
кг
|
50,5
|
44,33
|
-12%
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной
|
кг
|
52,79
|
53,55
|
1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной уки высшего сорта
|
кг
|
82,78
|
80,78
|
-2%
|
Рис шлифованный
|
кг
|
107,72
|
112,08
|
4%
|
Пшено
|
кг
|
50,74
|
50,79
|
0%
|
Крупа гречневая-ядрица
|
кг
|
119,48
|
89,07
|
-25%
|
Вермишель
|
кг
|
102,18
|
90,97
|
-11%
|
Макаронные изделия
|
кг
|
109,03
|
102,63
|
-6%
|
Картофель
|
кг
|
26,94
|
20,23
|
-25%
|
Капуста белокочанная свежая
|
кг
|
98,38
|
25,97
|
-74%
|
Лук репчатый
|
кг
|
29,76
|
35,78
|
20%
|
Свёкла столовая
|
кг
|
27,35
|
31,42
|
15%
|
Морковь
|
кг
|
32,68
|
38,27
|
17%
|
Огурцы свежие
|
кг
|
136,76
|
141,99
|
4%
|
Помидоры свежие
|
кг
|
145,08
|
218,01
|
50%
|
Яблоки
|
кг
|
97,23
|
117,94
|
21%
|
Бананы
|
кг
|
91,54
|
138,66
|
51%
|
Водка
|
л
|
642,74
|
666,51
|
4%
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации)
|
на 1 чел.
|
301,96
|
336,46
|
11%
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