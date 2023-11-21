Основные признаки необходимости ремонта подвески

От состояния подвески автомобиля зависят комфорт водителя и пассажиров, безопасность движения. Неисправности возникают в основном из-за езды по дорожным неровностям, установки некачественных комплектующих, износа деталей. Поломки необходимо своевременно устранять.

Признаки неисправности подвески

Неисправность подвески указывает раскачивание кузова машины во время торможения или вхождения в поворот. Такой признак возникает при повреждении стоек амортизатора и может привести к ускоренному износу других элементов, включая узлы трансмиссии.

Также ремонт подвески VW может потребоваться в следующих случаях:

появились непривычные звуки – обычно это стук, который усиливается при проезде неровностей и препятствий, свидетельствует о снижении безопасности движения и повышенной нагрузке на остальные компоненты системы;

дорожный просвет сокращается – расстояние от машины до земли становится меньше при повреждении или износе пружин, коррозии, поломках витков.

На сбои в работе подвески и отдельных узлов указывает неравномерный износ шин. Люфт на стойках, проседание пружин со сломанными витками нарушает угол установки колес. Поврежденная подвеска становится более жесткой. Это приводит к усилению ударных нагрузок на кузов и может вызвать разрушение многих элементов, пробой кузовных деталей. При таких проявлениях лучше сразу обратиться на СТО Фольксваген для ремонта подвески, иначе впоследствии придется выполнять более масштабные работы.

О необходимости проверки и восстановления подвески автомобиля свидетельствует крен кузова. Это происходит из-за неисправности амортизаторов, их неспособности реагировать на перераспределение веса машины. Особенно ярко проблема проявляется при торможении и разгоне. Одновременно автомобиль начинает крениться на борт. В такой ситуации возрастает риск пробоя элементов.

При появлении первых признаков неисправности подвески следует обратиться на станцию техобслуживания. Такие поломки легко выявляются и на начальных этапах не требуют сложного ремонта. Своевременная замена изношенных деталей поможет избежать повреждения других узлов и риска аварий.

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