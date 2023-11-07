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Что делать, если отказали в ОСАГО?

07.11.2023, 10:17, Детали
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– Знаю, что страховые частенько отказывают в заключении ОСАГО. Недавно коллега столкнулся с такой проблемой. Что в этом случае делать, ведь без ОСАГО не обойтись. А тут получается, что будешь нарушать закон не по своей воле. – Алексей Б., Ярославская область.

Отвечает специалист Банка России:

– Такая проблема, действительно, существует. От ярославских автолюбителей в этом году в Банк России поступило 138 жалоб на страховые компании по поводу отказа в заключении договора ОСАГО. По каждой жалобе проведена или в настоящий момент ведется работа, принимаются необходимые меры.

По закону страховая организация не имеет права отказывать владельцу транспортного средства (ТС) в заключении договора ОСАГО. После того как владелец ТС лично представил заявление о заключении договора ОСАГО и все необходимые документы либо заполнил электронную форму с использованием официального сайта страховщика, а также оплатил страховую премию, страховщик должен заключить с ним договор в тот же день.

В случае если владелец ТС при обращении представил ненадлежащим образом оформленное заявление о заключении договора ОСАГО и/или неполный комплект документов, страховщик в день обращения сообщает ему об ошибках в оформлении заявления и/или о том, каких документов не хватает.

Если страховая организация отказывает в заключении договора ОСАГО (либо уклоняется), вы можете обратиться в Банк России через интернет-приемную на нашем сайте, приложив документы, содержащие доказательства отказа.

Замечу, что отказ в заключении договора может быть зафиксирован не запрещенными законом способами, в том числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, показания свидетелей. Если такие документы есть в вашем распоряжении, обязательно приложите их к обращению.




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