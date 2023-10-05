ОДК-Сатурн вручили награду в День промышленности Ярославской области ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК-Сатурн вручили награду в День промышленности Ярославской области

05.10.2023, 12:12, Новости
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Деятельность рыбинского предприятия ОДК-Сатурн отмечена Благодарственным письмом губернатора Ярославской области за значительный вклад в промышленное производство и реализацию проектов, способствующих социально-экономическому развитию региона и государства.

Лучшие предприятия региона наградили по результатам ежегодного конкурса в рамках Дня промышленности Ярославской области. Церемония состоялась 4 октября в концертном зале Ярославской государственной филармонии. С приветственным словом выступил губернатор Михаил Евраев.

– В этом году у нас очень хорошая динамика. По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства составил 106,9 %, что выше общероссийского значения. Индекс инвестиций – 111, 9 %, четвертое место в ЦФО по этому направлению. По заработной плате рост к прошлому году – более 10 %. И, конечно, развитие региона видно не только по этим цифрам, но и по тому какие проекты реализуются на ярославских промышленных предприятиях, по тому как меняется ситуация в бюджете Ярославской области. Именно благодаря вашей работе во многом бюджет увеличивает свои возможности на развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и других проектов, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ОДК-Сатурн реализует целый ряд национальных проектов, участвует в программах создания перспективных авиационных двигателей, развивает направление энергетической и морской газотурбинной техники. Предприятие внедряет передовые производственные технологии и оборудование, строит новые промышленные корпуса, создает комфортные условия труда, поддерживает своих работников в сферах образования, здравоохранения, обеспечения жильем, молодежной политики и спорта.

– ОДК-Сатурн – крупнейший работодатель области. По объемам промышленного производства мы занимаем существенное место. В условиях современных вызовов мы прирастаем по объемным показателям из года в год, и в этом году объем реализованной продукции превышает плановые показатели. Мы постоянно работаем над социальными условиями для наших работников, над повышением уровня оплаты труда, и в этом году выйдем на одно из ведущих мест по средней заработной плате промышленного персонала, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн, председатель Ярославского регионального отделения «Союза машиностроителей России», Герой Труда РФ Виктор Поляков.

День промышленности Ярославской области проводится в Ярославле с 2011 года. В мероприятии традиционно участвуют представители бизнес-сообщества, органов власти, организаций поддержки промышленного сектора, научно-образовательных организаций и общественных объединений.

Промышленный сектор обеспечивает более 30 % валового регионального продукта и около 50% налоговых поступлений в бюджет области. В его структуре более трех тысяч предприятий и организаций, в том числе 268 крупных и средних. В отрасли трудятся 111 тысяч человек.




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