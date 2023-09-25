Работники ОДК–Сатурн награждены в честь 107-летия предприятия

На рыбинском ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) 22 сентября состоялось торжественное награждение работников в честь 107-летия со дня основания предприятия.

Наградами различного уровня отмечены 325 человек, внесших особый вклад в создание авиационных двигателей, глубоко преданных своему делу, много сил отдающих выполнению стоящих перед ними задач.

Теплые слова поздравления в адрес работников предприятия сказал Герой Труда РФ, заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн, председатель Ярославского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Виктор Поляков:

– ОДК-Сатурн по праву является одним из лучших предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Мы, действительно, обладаем весомыми компетенциями – конструкторскими, технологическими, производственными. И все это благодаря вам! Мы с вами сделали мощнейший завод мирового уровня и не останавливаемся на достигнутом. И сейчас находимся на пороге масштабной реконструкции и техперевооружения, в результате чего на предприятии появятся сразу несколько производственных корпусов. Спасибо за труд, низкий вам поклон! С праздником!

По традиции на городской Аллее моторостроителей состоялась церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета ОДК-Сатурн. Здесь расположен дублер заводской Доски почета, чтобы горожане, родные и близкие знали лучших сотрудников предприятия, могли поздравить моторостроителей, разделить с ними заслуженное признание.

Работников предприятия поздравил глава городского округа город Рыбинск Дмитрий Рудаков:

– Успехи и достижения работников ОДК-Сатурна – это успехи и достижения города и региона. Благодарю руководство предприятия за то, что важный труд коллектива не остается без внимания. Сегодня в ОДК-Сатурн работает более 13 тысяч рыбинцев, каждый вносит весомый вклад в развитие города и экономику страны, продвигает вперед отечественную двигателестроительную отрасль. Благодаря вам Рыбинск сохраняет статус города технической интеллигенции и города инженеров.

Далее торжества переместились на территорию предприятия. Площадь у центральных проходных превратилась в сцену, где вручили государственные и ведомственные награды и состоялся большой праздничный концерт. Затем последовала церемония награждения областными и городскими грамотами в Рыбинском музее-заповеднике.

Со 107-летием ОДК-Сатурн и с Днем машиностроителя работников предприятия поздравил и.о. министра инвестиций и промышленности Ярославской области Андрей Сторожев:

– ОДК-Сатурн как промышленный флагман развивает высокотехнологичное передовое производство. Вы постоянно разрабатываете новую продукцию, без вас невозможно представить авиацию, флот и энергетику. «Сатурн» достигает больших результатов и, конечно, все это благодаря людям, которые на нем работают.

Решая государственной важности задачи, ОДК-Сатурн не может не предъявлять самых высоких требований к персоналу. Пройдя школу «Сатурна», овладев техническими и управленческими компетенциями, работающие здесь люди становятся настоящим золотым фондом, истинным достоянием компании.

– Очень приятно получить высокую награду. В феврале следующего года будет 40 лет, как я работаю на предприятии. Горжусь, что связал свою жизнь с ОДК-Сатурн, что наше предприятие выпускает такую надежную технику. Пятьдесят лет серийного выпуска Д-30КП говорит само за себя. Предприятию, всему коллективу желаю – только вперед! Не останавливаться! – сказал испытатель-механик двигателей Виктор Ермолаев.

– Работаю на предприятии 27-й год. ОДК-Сатурн – самый крупный завод в нашем Рыбинске, самый процветающий, самый лучший. Коллектив у нас дружный, сплоченный, работаем на благо страны. Горжусь, что предприятие успешно развивается, вижу обновление, продвижение. И это радует. Всех с праздником, всего самого лучшего, – сказал слесарь механосборочных работ 6-го разряда Олег Ахапкин.

В программу Дня предприятия также вошли выступления оркестров у проходных ОДК-Сатурн, открытие после капитального ремонта одного из пяти расположенных на территории предприятия здравпунктов.

Ко дню рождения в ОДК-Сатурн организовали и целый ряд корпоративных мероприятий, в том числе семейный фестиваль, конкурс детского творчества, велогонку «Дети «Сатурна» и велопробег на 107 и 53,5 километров. Такие события сплачивают коллектив, воспитывают молодое поколение, которому продолжать славную историю компании.